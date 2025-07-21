Досвід України з безпілотниками буде цінним для всіх “притомних” країн-партнерів, ‒ Бровді

Досвід “буде безцінним для всього притомного світу, тому що будь яку країну може чекати саме така перспектива”.

Досвід України з безпілотними системами має стати основою нової глобальної оборонної стратегії для країн-партнерів.

Про це заявив командувач Сил безпілотних систем Роберт “Мадяр” Бровді, повідомляє Мілітарний.

“Вже зараз дрони створили так звану «кілзону глибиною близько 20 кілометрів навколо смуги фронту, де цілі активно уражаються безпілотниками. Тому логістика підрозділів на передовій перекладається на наземні роботизовані комплекси”, ‒ зазначив він.

Бровді додав, що іншим прикладом є український проєкт ешелонованої “стіни” із дронів-перехоплювачів, яка має зупинити у повітрі все: від розвідувальних до ударних дронів, що летять в бік України.

“Коли Путін запускав по 100 шахедів по Україні, він обіцяв 500 і ми відносились до цього як не до серйозної загрози. Сьогодні нам взагалі не смішно, адже відмітку у 400 одиниць щодня ми вже перетнули”, ‒ зазначив “Мадяр”.

Він зазначив, що досвід “буде безцінним для всього притомного світу, тому що будь яку країну може чекати саме така перспектива”.

“Я не знаю яка з країн НАТО спроможна захистити своє місто, приймаючи сім днів на тиждень по 200-300 шахедів беззупину. Ваша національна безпека вимагає оперативного перегляду”, ‒ заявив “Мадяр”.