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Зеленський відзначив держнагородами українських дипломатів, зокрема Стефанішину, Омельченка і Маркарову

Зокрема дипломатів нагородили органами "За заслуги".

Зеленський відзначив держнагородами українських дипломатів, зокрема Стефанішину, Омельченка і Маркарову
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський своїм указом відзначив державними нагородами України працівників дипломатичної служби.

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Дипломатів нагородили за вагомий особистий внесок у розвиток міждержавного співробітництва, консолідацію міжнародної підтримки суверенітету та територіальної цілісності України, плідну дипломатичну діяльність та високий професіоналізм.

Орденом “За заслуги” І ступеня нагородили представника України при Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії Всеволода Ченцова.

Орден “За заслуги” ІІ ступеня отримав перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця і спеціальна Уповноважена Президента України з питань розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами Америки Ольга Стефанішина.

Орден "За заслуги" III ступеня отримали Надзвичайний і Повноважний Посол України в Чеській Республіці Василь Зварич і у Франції ‒ Вадим Омельченко.

Орден княгині Ольги І ступеня ‒ Надзвичайний і Повноважний Посол України в Сполучених Штатах Америки Оксана Маркарова.

Медалі "За працю і звитягу" ‒ головний спеціаліст відділу Управління Міністерства закордонних справ України Ганна Панкова і головний спеціаліста відділу Департаменту Міністерства закордонних справ України Тетяна Поліянц.

  • Раніше стало відомо, Зеленський призначив 16 послів. Сьогодні на нараді з послами буде визначено ключові пріоритети української дипломатії на наступні шість місяців.
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