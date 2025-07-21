Зеленський відзначив держнагородами українських дипломатів, зокрема Стефанішину, Омельченка і Маркарову

Президент Володимир Зеленський своїм указом відзначив державними нагородами України працівників дипломатичної служби.

Дипломатів нагородили за вагомий особистий внесок у розвиток міждержавного співробітництва, консолідацію міжнародної підтримки суверенітету та територіальної цілісності України, плідну дипломатичну діяльність та високий професіоналізм.

Орденом “За заслуги” І ступеня нагородили представника України при Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії Всеволода Ченцова.

Орден “За заслуги” ІІ ступеня отримав перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця і спеціальна Уповноважена Президента України з питань розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами Америки Ольга Стефанішина.

Орден "За заслуги" III ступеня отримали Надзвичайний і Повноважний Посол України в Чеській Республіці Василь Зварич і у Франції ‒ Вадим Омельченко.

Орден княгині Ольги І ступеня ‒ Надзвичайний і Повноважний Посол України в Сполучених Штатах Америки Оксана Маркарова.

Медалі "За працю і звитягу" ‒ головний спеціаліст відділу Управління Міністерства закордонних справ України Ганна Панкова і головний спеціаліста відділу Департаменту Міністерства закордонних справ України Тетяна Поліянц.