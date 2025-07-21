Яких змін потребує українська система охорони здоров’я?
Яких змін потребує українська система охорони здоров’я?
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
Економістка, технократка, переговірниця: що відомо про Юлію Свириденко
Економістка, технократка, переговірниця: що відомо про Юлію Свириденко
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Дорогі кістки. Чому й навіщо християни вшановують мощі?
Дорогі кістки. Чому й навіщо християни вшановують мощі?
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
У Львові госпіталізували понад 50 людей, які відвідували новий китайський ресторан
У Львові госпіталізували понад 50 людей, які відвідували новий китайський ресторан
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог минулої доби бив по Харкову та 10 населених пунктах області, поранено 7 людей

Харків ворог масовано атакували 26 безпілотників, сили ППО збили 14 дронів. 

Ворог минулої доби бив по Харкову та 10 населених пунктах області, поранено 7 людей
Фото: скріншот

Протягом минулої доби під обстрілами російської армії були Харків і 10 населених пунктів Харківської області. Унаслідок обстрілів постраждали 7 людей.

LB.UA - 16 років разом. Якість незмінна
Підтримайте нас!

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

У місті Ізюм постраждала 67-річна жінка; у Куп'янську ‒ 73-річна і 83-річна жінки, 58-річний і 73-річний чоловіки; у с. Старовірівка Шевченківської громади поранення отримали 25-річна жінка і 62- річний чоловік.

Харків ворог масовано атакували 26 безпілотників, сили ППО збили 14 дронів. 

Ворог активно застосовував по Харківщині 38 некерованих авіаційних ракет, 4 КАБ; 14 БпЛА типу «Шахед», 18 дронів «Герань-2», 2 fpv-дрони і один дрон невстановленого типу.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Харкові пошкоджено дах адмінбудівлі, багатоквартирний будинок, дорожнє покриття, трамвайні дроти; 
  • у Куп'янському районі пошкоджено 6 приватних будинків, 2 багатоквартирні будинки, адмінбудівлю, електромережі (с. Старовірівка), 2 приватні будинки, магазин (м. Куп'янськ), зерновоз (с. Шевченкове), автомобіль (с. Огурцівка);
  • у Чугуївському районі пошкоджено базу відпочинку (с. Бугаївка), електромережі (м. Чугуїв); 
  • у Берестинському районі пошкоджено скління вікон залізничної станції (с. Берестовеньки).
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies