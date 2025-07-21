Ворог минулої доби бив по Харкову та 10 населених пунктах області, поранено 7 людей

Протягом минулої доби під обстрілами російської армії були Харків і 10 населених пунктів Харківської області. Унаслідок обстрілів постраждали 7 людей.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
У місті Ізюм постраждала 67-річна жінка; у Куп'янську ‒ 73-річна і 83-річна жінки, 58-річний і 73-річний чоловіки; у с. Старовірівка Шевченківської громади поранення отримали 25-річна жінка і 62- річний чоловік.
Харків ворог масовано атакували 26 безпілотників, сили ППО збили 14 дронів.
Ворог активно застосовував по Харківщині 38 некерованих авіаційних ракет, 4 КАБ; 14 БпЛА типу «Шахед», 18 дронів «Герань-2», 2 fpv-дрони і один дрон невстановленого типу.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Харкові пошкоджено дах адмінбудівлі, багатоквартирний будинок, дорожнє покриття, трамвайні дроти;
- у Куп'янському районі пошкоджено 6 приватних будинків, 2 багатоквартирні будинки, адмінбудівлю, електромережі (с. Старовірівка), 2 приватні будинки, магазин (м. Куп'янськ), зерновоз (с. Шевченкове), автомобіль (с. Огурцівка);
- у Чугуївському районі пошкоджено базу відпочинку (с. Бугаївка), електромережі (м. Чугуїв);
- у Берестинському районі пошкоджено скління вікон залізничної станції (с. Берестовеньки).