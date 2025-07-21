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Четверо людей поранені в Івано-Франківській області, в обласному центрі спалахнули загоряння

Є наслідки в двох громадах. 

Четверо людей поранені в Івано-Франківській області, в обласному центрі спалахнули загоряння
Росіяни 21 липня атакували Івана-Франківську область
Фото: ДСНС України в Telegram

Унаслідок російської атаки по Івано-Франківській області поранені четверо людей, зокрема дитина. Пошкодження є в двох громадах: Городенківській і Івано-Франківській, а також в обласному центрі, розповіли в ДСНС

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У першій – виникла пожежа в господарській будівлі. В другій – пожежа двоповерхового житлового будинку. 

"Також в цій громаді пошкоджені житлові будинки. Попередньо, 4 людини травмовані, серед них – одна дитина", – повідомили рятувальники. 

В Івано-Франківську виникло декілька загорянь. 

Івано-Франківська область, 21 липня
Фото: ДСНС України в Telegram
Івано-Франківська область, 21 липня

Наслідки атаки
Фото: ДСНС України в Telegram
Наслідки атаки

"Івано-Франківськ рятувальники оперативно ліквідували пожежі гаражів та автомобілів на відкритій стоянці, загальною площею 220 кв.м. та виробничо-складських приміщень на площі 300 кв.м.

Івано-Франківську область росіяни вночі і вранці атакували ракетами. Це наймасштабніша атака за увесь час, казав міський голова обласного центру Руслан Марцінків.

Голова ОДА Світлана Онищук додала, що є падіння уламків на відкритій території. Вона закликала не чіпати уламки.

  • Внаслідок нічної атаки знову постраждала столиця. Одна людина вбита, поранені двоє. 
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