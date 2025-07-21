Четверо людей поранені в Івано-Франківській області, в обласному центрі спалахнули загоряння

Є наслідки в двох громадах.

Унаслідок російської атаки по Івано-Франківській області поранені четверо людей, зокрема дитина. Пошкодження є в двох громадах: Городенківській і Івано-Франківській, а також в обласному центрі, розповіли в ДСНС.

У першій – виникла пожежа в господарській будівлі. В другій – пожежа двоповерхового житлового будинку.

"Також в цій громаді пошкоджені житлові будинки. Попередньо, 4 людини травмовані, серед них – одна дитина", – повідомили рятувальники.

В Івано-Франківську виникло декілька загорянь.

Фото: ДСНС України в Telegram Івано-Франківська область, 21 липня

Фото: ДСНС України в Telegram Наслідки атаки

"Івано-Франківськ рятувальники оперативно ліквідували пожежі гаражів та автомобілів на відкритій стоянці, загальною площею 220 кв.м. та виробничо-складських приміщень на площі 300 кв.м.

Івано-Франківську область росіяни вночі і вранці атакували ракетами. Це наймасштабніша атака за увесь час, казав міський голова обласного центру Руслан Марцінків.

Голова ОДА Світлана Онищук додала, що є падіння уламків на відкритій території. Вона закликала не чіпати уламки.