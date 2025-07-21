За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1170 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 1 043 160 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.07.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько / about 1043160 (+1170) осіб
- танків – 11037 (+2)
- бойових броньованих машин – 23028 (+7)
- артилерійських систем – 30637 (+54)
- РСЗВ – 1444 (+1)
- засоби ППО – 1199 (+1)
- літаків / aircraft – 421 (+0)
- гелікоптерів / helicopters – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 47181 (+199)
- крилаті ракети – 3515 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 55859 (+132)
- спеціальна техніка – 3934 (+2).
Дані уточнюються.