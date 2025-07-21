Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
Яких змін потребує українська система охорони здоров’я?
Яких змін потребує українська система охорони здоров’я?
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
У Львові госпіталізували понад 50 людей, які відвідували новий китайський ресторан
У Львові госпіталізували понад 50 людей, які відвідували новий китайський ресторан
Економістка, технократка, переговірниця: що відомо про Юлію Свириденко
Економістка, технократка, переговірниця: що відомо про Юлію Свириденко
Дорогі кістки. Чому й навіщо християни вшановують мощі?
Дорогі кістки. Чому й навіщо християни вшановують мощі?
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони ліквідували ще 1170 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні 1 043 160 військових. 

Сили оборони ліквідували ще 1170 російських окупантів
Фото: Скріншот з відео

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1170 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 1 043 160 військових

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.07.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько / about 1043160 (+1170) осіб 
  • танків – 11037 (+2) 
  • бойових броньованих машин – 23028 (+7) 
  • артилерійських систем – 30637 (+54)
  • РСЗВ – 1444 (+1) 
  • засоби ППО – 1199 (+1)
  • літаків / aircraft – 421 (+0)
  • гелікоптерів / helicopters – 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 47181 (+199)
  • крилаті ракети – 3515 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 55859 (+132)
  • спеціальна техніка – 3934 (+2). 

Дані уточнюються. 
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies