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Уряд планує запустити гранти на виробництво боєприпасів і вибухових речовин

Це - підтримка оборонної промисловості та локалізація критичних виробництв. 

Уряд планує запустити гранти на виробництво боєприпасів і вибухових речовин
Юлія Свириденко
Фото: Олег Переверзев

В Україні планують запустити гранти на виробництво боєприпасів і вибухових речовинx

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Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Наступного тижня плануємо запустити гранти на виробництво боєприпасів і вибухових речовин. Це - підтримка оборонної промисловості та локалізація критичних виробництв. Деталі вже після рішення уряду", - написала вона у фейсбуці.

Проєкт координують перший віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров і міністр оборони Денис Шмигаль.

У травні тодішній міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Україна за час великої війни наростила обсяг оборонного виробництва з $1 млрд до $35 млрд. 
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