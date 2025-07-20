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Ворог атакував сьогодні Дніпропетровщину ракетою, дронами і КАБами, бив з артилерії

Постраждали двоє людей – 39-річний чоловік та 57-річна жінка. 

Ворог атакував сьогодні Дніпропетровщину ракетою, дронами і КАБами, бив з артилерії
Фото: Facebook Сергія Лисака

Сьогодні російська армія атакувала ракетою Павлоградський район Дніпропетровської області. Пожежу, яка виникла після удару, погасили.

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Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Під прицілом агресора протягом дня була й Нікопольський район. Ворог застосовував дрони, артилерію, бив з РСЗВ “Град”. Потерпали Нікополь, Покровська, Марганецька та Мирівська громади. 

Постраждали двоє людей – 39-річний чоловік та 57-річна жінка. Вони на амбулаторному лікуванні. У районі також горіла суха трава, пошкоджена інфраструктура, приватна оселя та дві автівки. 

По Синельниківському районі російські війська били дронами, артилерією та КАБами. 

У Новопавлівській громаді зайнявся легковик. У Великомихайлівській – поля з ячменем та пшеницею. Пошкоджені декілька приватних будинків. На одному з подвір’їв вогонь охопив дах приватного будинку і господарські споруди. У Межівській громаді зачепило газогін.

“Через атаку FPV-дроном у Грушівській громаді на Криворіжжі палала суха трава”, ‒ додав Лисак.
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