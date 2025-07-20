Ворог атакував сьогодні Дніпропетровщину ракетою, дронами і КАБами, бив з артилерії

Сьогодні російська армія атакувала ракетою Павлоградський район Дніпропетровської області. Пожежу, яка виникла після удару, погасили.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Під прицілом агресора протягом дня була й Нікопольський район. Ворог застосовував дрони, артилерію, бив з РСЗВ “Град”. Потерпали Нікополь, Покровська, Марганецька та Мирівська громади.

Постраждали двоє людей – 39-річний чоловік та 57-річна жінка. Вони на амбулаторному лікуванні. У районі також горіла суха трава, пошкоджена інфраструктура, приватна оселя та дві автівки.

По Синельниківському районі російські війська били дронами, артилерією та КАБами.

У Новопавлівській громаді зайнявся легковик. У Великомихайлівській – поля з ячменем та пшеницею. Пошкоджені декілька приватних будинків. На одному з подвір’їв вогонь охопив дах приватного будинку і господарські споруди. У Межівській громаді зачепило газогін.

“Через атаку FPV-дроном у Грушівській громаді на Криворіжжі палала суха трава”, ‒ додав Лисак.