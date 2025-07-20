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На Закарпатті прикордонники затримали вісьмох туристів з Чехії за підозрою у незаконному перетині українського кордону

Туристи вирішили рухатися вздовж інженерних загороджень, не підозрюючи, що вони вже в Україні.

На Закарпатті прикордонники затримали вісьмох туристів з Чехії за підозрою у незаконному перетині українського кордону
Фото: ДПСУ

Прикордонники Мукачівського загону у Закарпатській області затримали вісьмох громадян Чехії за підозрою незаконного перетину українського кордону.

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Про це повідомляє Держприкордонслужба.

П’ятьох чоловіків та трьох жінок під час патрулювання українсько-румунської ділянки кордону виявив наряд відділу прикордонної служби "Ділове".

"Усі вони приїхали у Румунію, щоб помилуватися високогір’ям Карпат. Під час подолання обраного маршруту туристи вирішили рухатися вздовж інженерних загороджень, не підозрюючи, що вони вже перебувають на території України", — йдеться у повідомлені.

Підозрюваних затримали. Стосовно них склали протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП, після чого, в порядку реадмісії, повернули в Румунію.
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