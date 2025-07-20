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Українські прикордонники взяли у полон російського морпіха на Курщині

Окупант добровільно підписав контракт на рік, за що йому обіцяли 3 млн рублів.

Українські прикордонники взяли у полон російського морпіха на Курщині
Фото: скріншот

Бійці ДПСУ на Курщині взяли у полон російського військовослужбовця 40-ї окремої бригади морської піхоти.

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Як розповіли у Держприкордонслужбі, російський морпіх заблукав і сам вийшов на позицію українських прикордонників.

“Менш як місяць назад окупант добровільно підписав контракт на рік, за що йому обіцяли 3 млн рублів, однак він їх не отримав. Його одразу направили на штурм українських позицій, який для нього закінчився більш менш позитивно, чого не скажеш про решту загарбників, які брали участь у штурмі”, – написали у повідомленні.
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