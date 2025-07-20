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Росіяни атакували "шахедами" центр Слов'янська, є загиблий

Через обстріл пошкоджені складські приміщення, кафе, приватні будинки.

Росіяни атакували "шахедами" центр Слов'янська, є загиблий
Фото: EPA/UPG

Уночі 20 липня РФ обстріляла місто Слов'янськ на Донеччині чотирма БпЛА типу "Шахед". Унаслідок ударів загинув чоловік.

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Про це повідомив начальник Слов'янської МВА Вадим Лях.

Влучання ворожих дронів було у центральну частину міста. Через обстріл пошкоджені складські приміщення, кафе, приватні будинки.

Унаслідок атаки загинув цивільний мешканець 1954 року народження.

  • За добу 19 липня росіяни вбили та поранили 9 мирних жителів Донецької області. Окупанти вбили 3 цивільних у Костянтинівці, Покровську і Райському.
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