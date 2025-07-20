Росіяни атакували "шахедами" центр Слов'янська, є загиблий

Влучання ворожих дронів було у центральну частину міста. Через обстріл пошкоджені складські приміщення, кафе, приватні будинки.

Про це повідомив начальник Слов'янської МВА Вадим Лях.

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