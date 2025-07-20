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На Дніпропетровщині кількість постраждалих унаслідок ракетного удару РФ зросла до 5 осіб

Ворог спрямував по громадах області дрони та бив з артилерії.

На Дніпропетровщині кількість постраждалих унаслідок ракетного удару РФ зросла до 5 осіб
Фото: Сергій Лисак

В Синельниківському районі внаслідок ракетного удару поранено пʼятеро людей. Ворог атакував також Нікопольщину, є руйнування.

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Про це повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За уточненими даними, внаслідок ракетного удару вчора у Васильківській громаді постраждали пʼятеро людей. "Чоловік 70 років у важкому стані. Ще один 71-річний потерпілий на амбулаторному лікуванні. Серед поранених також жінки 41 і 70 років та 59-річний чоловік", ідеться у повідомленні.

Унаслідок повторних дронових атак у Васильківській громаді понівечене фермерське господарство. Там виникла пожежа, її загасили. Вогнем знищене зерно.

Також агресор продовжував тероризувати Нікопольщину, застосовуючи дрони й артилерію. Цілив по райцентру, Марганецькій та Покровській громадах.

Пошкоджені 6 приватних будинків, газогін та лінія електропередач. За уточненою інформацією, через влучання ворожого дрону, яке сталося вчора надвечір, у Нікополі горів гараж. Загоряння приборкали.

У Межівській громаді через атаку FPV-дронами зачепило інфраструктуру.

За оновленою інформацією, через масовану атаку на Павлоград, у місті, окрім навчального закладу і приватної оселі, пошкоджені 27 багатоповерхівок.
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