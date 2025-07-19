У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
«Поговори зі мною, GPT». Чи зможе штучний інтелект замінити психолога або терапевта
«Поговори зі мною, GPT». Чи зможе штучний інтелект замінити психолога або терапевта
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Яких змін потребує українська система охорони здоров’я?
Яких змін потребує українська система охорони здоров’я?
Економістка, технократка, переговірниця: що відомо про Юлію Свириденко
Економістка, технократка, переговірниця: що відомо про Юлію Свириденко
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
НСЗУ відкрила дані про медобладнання в лікарнях: тепер видно що, де і як працює
НСЗУ відкрила дані про медобладнання в лікарнях: тепер видно що, де і як працює
ГоловнаСуспільствоВійна

Головне за суботу, 19 липня: ракетна атака на Дніпропетровщину, 115 боєзіткнень, успішна операція “Легіону “Свобода Росії”

Бойові дії на Донеччині, 115 бойових зіткнень, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 1242-й день повномасштабної війни.

Головне за суботу, 19 липня: ракетна атака на Дніпропетровщину, 115 боєзіткнень, успішна операція “Легіону “Свобода Росії”
руйнування у Костянтинівці на Донеччині після російських обстрілів 19 липня 2025 року
Фото: Facebook/Сергій Горбунов

Російські окупанти завдали ракетної атаки по соціальній сфері Синельниківського району Дніпропетровщини. Під ударом опинилася Васильківська громада, загинули двоє людей, ще четверо осіб поранені.

LB.UA - 16 років разом. Якість незмінна
Підтримайте нас!

"Агресор вдарив ракетою по Васильківській громаді Синельникіського району. Потрощені амбулаторія, школа та заклад культури. Понівечені приватні будинки. Зайнялися авто", – повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 19 липня відбулося 115 боїв.

На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 36 разів атакував позиції у районах населених пунктів Попів Яр, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Молодецьке, Горіхове, Дачне, Мирноград, Звірове, Муравка, Олексіївка та в напрямку Покровська.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 19 липня – в новині.

Наразі частка української зброї на фронті становить 40%, повідомив міністр оборони Денис Шмигаль за підсумками розмови з ексглавою Мінстратегпрому Германом Сметаніним.

За його словами, нарощення українського виробництва зброї — ключовий пріоритет в обороні.

«Ми значно масштабували виробництво від початку повномасштабної війни — у 35 разів. Маємо потенціал збільшити показники. Маємо досягнути 50%. Таке завдання ставить Президент. Дрони, бронетехніка, боєприпаси — усе, що треба нашим воїнам», - зазначив Шмигаль.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження орденом Свободи посмертно Тіграна Оганнісяна та Микити Ханганова, яких російські загарбники вбили 24 червня 2023 року в тимчасово окупованому Бердянську.

Зазначається, що вони нагороджені за громадянську мужність, патріотизм, самовіддане відстоювання суверенітету та незалежності Української держави, конституційних прав і свобод людини.

Бійці підрозділу ГУР МО України “Легіон “Свобода Росії” влаштували успішну засідку на бойовиків росгвардійського підрозділу “ахмат” поблизу села Велика Білозерка на тимчасово окупованій частині Запоріжжя.

Як зазначає ГУР, 17 липня воїни Легіону непомітно подолали понад 30 кілометрів углиб тимчасово окупованої Запорізької області, знищили ціль і без втрат повернулися із завдання. Унаслідок підриву автомобіля було ліквідовано трьох “ахматівців”. Також під час операції здобуто інформацію про логістику, техніку та командні пункти ворога.

Легіон “Свобода Росії” звертається до представників усіх народів, пригноблених Москвою, а також до військовослужбовців окупаційних військ: ваші життя для кремлівського командування — розхідний матеріал. Приєднуйтеся до Легіону, щоб визволити свої родини з кривавих лап кремлівського режиму.

Палата представників США підтримала продовження військової допомоги Україні.

Тепер законопроєкт повинен розглянути Сенат.

Докладніше – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies