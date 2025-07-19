Головне за суботу, 19 липня: ракетна атака на Дніпропетровщину, 115 боєзіткнень, успішна операція “Легіону “Свобода Росії”

Бойові дії на Донеччині, 115 бойових зіткнень, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 1242-й день повномасштабної війни.

руйнування у Костянтинівці на Донеччині після російських обстрілів 19 липня 2025 року

Російські окупанти завдали ракетної атаки по соціальній сфері Синельниківського району Дніпропетровщини. Під ударом опинилася Васильківська громада, загинули двоє людей, ще четверо осіб поранені.

"Агресор вдарив ракетою по Васильківській громаді Синельникіського району. Потрощені амбулаторія, школа та заклад культури. Понівечені приватні будинки. Зайнялися авто", – повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 19 липня відбулося 115 боїв.

На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 36 разів атакував позиції у районах населених пунктів Попів Яр, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Молодецьке, Горіхове, Дачне, Мирноград, Звірове, Муравка, Олексіївка та в напрямку Покровська.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 19 липня – в новині.

Наразі частка української зброї на фронті становить 40%, повідомив міністр оборони Денис Шмигаль за підсумками розмови з ексглавою Мінстратегпрому Германом Сметаніним.

За його словами, нарощення українського виробництва зброї — ключовий пріоритет в обороні.

«Ми значно масштабували виробництво від початку повномасштабної війни — у 35 разів. Маємо потенціал збільшити показники. Маємо досягнути 50%. Таке завдання ставить Президент. Дрони, бронетехніка, боєприпаси — усе, що треба нашим воїнам», - зазначив Шмигаль.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження орденом Свободи посмертно Тіграна Оганнісяна та Микити Ханганова, яких російські загарбники вбили 24 червня 2023 року в тимчасово окупованому Бердянську.

Зазначається, що вони нагороджені за громадянську мужність, патріотизм, самовіддане відстоювання суверенітету та незалежності Української держави, конституційних прав і свобод людини.

Бійці підрозділу ГУР МО України “Легіон “Свобода Росії” влаштували успішну засідку на бойовиків росгвардійського підрозділу “ахмат” поблизу села Велика Білозерка на тимчасово окупованій частині Запоріжжя.

Як зазначає ГУР, 17 липня воїни Легіону непомітно подолали понад 30 кілометрів углиб тимчасово окупованої Запорізької області, знищили ціль і без втрат повернулися із завдання. Унаслідок підриву автомобіля було ліквідовано трьох “ахматівців”. Також під час операції здобуто інформацію про логістику, техніку та командні пункти ворога.

Легіон “Свобода Росії” звертається до представників усіх народів, пригноблених Москвою, а також до військовослужбовців окупаційних військ: ваші життя для кремлівського командування — розхідний матеріал. Приєднуйтеся до Легіону, щоб визволити свої родини з кривавих лап кремлівського режиму.

Палата представників США підтримала продовження військової допомоги Україні.

Тепер законопроєкт повинен розглянути Сенат.

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