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У Києві жінка за кермом Mercedes без посвідчення водія в’їхала в літню терасу ресторану, є потерпіла

Водійка пояснила, що під час руху на підлогу впав мобільний телефон, який вона намагалась підняти. Поліція встановила, що вона ніколи не отримувала водійського посвідчення.

У Києві жінка за кермом Mercedes без посвідчення водія в’їхала в літню терасу ресторану, є потерпіла
Фото: поліція

Автопригода сталася сьогодні близько 19:25. Встановлено, що водійка Mercedes не впоралась з керуванням та виїхала за межі проїзної частини на тротуар, травмувавши жінку, яка перебувала на літній терасі одного з закладів харчування на вулиці Саксаганського, передає столична поліція. 

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28-річну потерпілу із тілесними ушкодженнями лікарі госпіталізували до медичного закладу.  

Кермувальниця авто попередньо твереза. Остання пояснила, що під час руху на підлогу впав мобільний телефон, який вона намагалась підняти, втративши керування. Крім того, правоохоронці встановили, що жінка ніколи не отримувала водійського посвідчення.
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