Зеленський посмертно нагородив орденом Свободи вбитих росіянами у Бердянську українських підлітків

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження орденом Свободи посмертно Тіграна Оганнісяна та Микиту Ханганова, яких російські загарбники вбили 24 червня 2023 року в тимчасово окупованому Бердянську.
Про це йдеться у опублікованому на сайті президента указі №500/2025.
"Нагородити орденом Свободи ОГАННІСЯНА Тіграна Григоровича (посмертно) - учня Бердянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 Бердянської міської ради Запорізької області, ХАНГАНОВА Микиту Сергійовича (посмертно) - учня Бердянської загальноосвітньої школи № 1, Запорізька область", – вказано у документі.
Зазначається, що вони нагороджені за громадянську мужність, патріотизм, самовіддане відстоювання суверенітету та незалежності Української держави, конституційних прав і свобод людини.
- Як стверджували правозахисники, українських підлітків, однокласників Тіграна Оганнісяна і Микиту Ханганова, яких переслідували росіяни в окупованому Бердянську, вбили снайпери 24 червня 2023 року.
- Із вересня 2022 року Тіграна та Микиту, а також їхні сім’ї переслідувала російська окупаційна влада. Тіграна викрадали з дому, впродовж п’яти днів катували та знущалися над ним. Його відпустили лише після розголосу про зникнення дитини, до якого вдалися батьки.
- Упродовж пів року діти перебували під жорстким пресингом окупантів. Їх допитували, змушували брати участь у “слідчих експериментах”, вони зобов’язані були щодня відмічатися в окупаційній поліції.
- Слідчі оголосили обвинувачення підліткам у "підготовці диверсії" та запланували передачу справи до суду. За кілька днів до вбивства додому до Тіграна приїжджав слідчий із озброєним конвоєм, проте хлопці втекли. У день вбивства хлопці були в окупаційній поліції.
- 15 червня Європарламент вимагав від російської влади припинити процес проти Тіграна Оганнісяна і Микити Ханганова та дозволити їм виїхати на контрольовану Україною територію, але це залишилося без уваги.
- Росіяни стверджували, що хлопці напали на поліцейських, які внаслідок перестрілки їх убили.
- За пів години до того, як слідчий зателефонував батькам і сказав, що хлопці вбиті, мама Тіграна Оганнісяна розмовляла з сином. Хлопець був спокійний, говорив, що гуляють і думають, як святкувати день народження Микити Ханганова.