У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
Економістка, технократка, переговірниця: що відомо про Юлію Свириденко
Економістка, технократка, переговірниця: що відомо про Юлію Свириденко
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
НСЗУ відкрила дані про медобладнання в лікарнях: тепер видно що, де і як працює
НСЗУ відкрила дані про медобладнання в лікарнях: тепер видно що, де і як працює
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
«Поговори зі мною, GPT». Чи зможе штучний інтелект замінити психолога або терапевта
«Поговори зі мною, GPT». Чи зможе штучний інтелект замінити психолога або терапевта
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
Яких змін потребує українська система охорони здоров’я?
Яких змін потребує українська система охорони здоров’я?
ГоловнаСуспільствоЖиття

Зеленський посмертно нагородив орденом Свободи вбитих росіянами у Бердянську українських підлітків

Тіграна Оганнісяна та Микиту Ханганова вбили окупанти у червні 2023 року. 

Зеленський посмертно нагородив орденом Свободи вбитих росіянами у Бердянську українських підлітків
Вбиті окупантами Тигран Оганнісян та Микита Ханганов

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження орденом Свободи посмертно Тіграна Оганнісяна та Микиту Ханганова, яких російські загарбники вбили 24 червня 2023 року в тимчасово окупованому Бердянську.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Про це йдеться у опублікованому на сайті президента указі №500/2025.

"Нагородити орденом Свободи ОГАННІСЯНА Тіграна Григоровича (посмертно) - учня Бердянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 Бердянської міської ради Запорізької області,  ХАНГАНОВА Микиту Сергійовича (посмертно) - учня Бердянської загальноосвітньої школи № 1, Запорізька область", – вказано у документі. 

Зазначається, що вони нагороджені за громадянську мужність, патріотизм, самовіддане відстоювання суверенітету та незалежності Української держави, конституційних прав і свобод людини.

  • Як стверджували правозахисники, українських підлітків, однокласників Тіграна Оганнісяна і Микиту Ханганова, яких переслідували росіяни в окупованому Бердянську, вбили снайпери 24 червня 2023 року. 
  • Із вересня 2022 року Тіграна та Микиту, а також їхні сім’ї переслідувала російська окупаційна влада. Тіграна викрадали з дому, впродовж п’яти днів катували та знущалися над ним. Його відпустили лише після розголосу про зникнення дитини, до якого вдалися батьки.
  • Упродовж пів року діти перебували під жорстким пресингом окупантів. Їх допитували, змушували брати участь у “слідчих експериментах”, вони зобов’язані були щодня відмічатися в окупаційній поліції.
  • Слідчі оголосили обвинувачення підліткам у "підготовці диверсії" та запланували передачу справи до суду. За кілька днів до вбивства додому до Тіграна приїжджав слідчий із озброєним конвоєм, проте хлопці втекли. У день вбивства хлопці були в окупаційній поліції.
  • 15 червня Європарламент вимагав від російської влади припинити процес проти Тіграна Оганнісяна і Микити Ханганова та дозволити їм виїхати на контрольовану Україною територію, але це залишилося без уваги.
  • Росіяни стверджували, що хлопці напали на поліцейських, які внаслідок перестрілки їх убили.
  • За пів години до того, як слідчий зателефонував батькам і сказав, що хлопці вбиті, мама Тіграна Оганнісяна розмовляла з сином. Хлопець був спокійний, говорив, що гуляють і думають, як святкувати день народження Микити Ханганова.

 
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies