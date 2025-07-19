Зеленський посмертно нагородив орденом Свободи вбитих росіянами у Бердянську українських підлітків

Тіграна Оганнісяна та Микиту Ханганова вбили окупанти у червні 2023 року.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження орденом Свободи посмертно Тіграна Оганнісяна та Микиту Ханганова, яких російські загарбники вбили 24 червня 2023 року в тимчасово окупованому Бердянську.

Про це йдеться у опублікованому на сайті президента указі №500/2025.

"Нагородити орденом Свободи ОГАННІСЯНА Тіграна Григоровича (посмертно) - учня Бердянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 Бердянської міської ради Запорізької області, ХАНГАНОВА Микиту Сергійовича (посмертно) - учня Бердянської загальноосвітньої школи № 1, Запорізька область", – вказано у документі.

Зазначається, що вони нагороджені за громадянську мужність, патріотизм, самовіддане відстоювання суверенітету та незалежності Української держави, конституційних прав і свобод людини.