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Окупанти змушують дітей працювати з електромережами, – спротив

Підлітків змушують працювати поруч із високовольтним обладнанням. 

Окупанти змушують дітей працювати з електромережами, – спротив
Фото: EPA/UPG

У тимчасово окупованому Бердянську окупанти залучають неповнолітніх до робіт з електромережею через брак комунальників.

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Про це інформує Центр нацспротиву. 

"Через брак фахівців комунальні підприємства почали набирати 15–17-річних "стажерів" — без офіційного оформлення", — кажуть у спротиві. 

Підлітків змушують здійснювати небезпечні завдання, де передбачається робота поруч із високовольтним обладнанням. Це ризиковано і для дітей, і для споживачів.

"Якщо ви на ТОТ, попереджайте своїх дітей, щоб ні в якому разі не долучалися до такого роду робіт: це смертельно небезпечно", — наголошують у ЦНС. 
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