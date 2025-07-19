Окупанти змушують дітей працювати з електромережами, – спротив

У тимчасово окупованому Бердянську окупанти залучають неповнолітніх до робіт з електромережею через брак комунальників.
Про це інформує Центр нацспротиву.
"Через брак фахівців комунальні підприємства почали набирати 15–17-річних "стажерів" — без офіційного оформлення", — кажуть у спротиві.
Підлітків змушують здійснювати небезпечні завдання, де передбачається робота поруч із високовольтним обладнанням. Це ризиковано і для дітей, і для споживачів.
"Якщо ви на ТОТ, попереджайте своїх дітей, щоб ні в якому разі не долучалися до такого роду робіт: це смертельно небезпечно", — наголошують у ЦНС.
- Російські окупанти почали формувати списки українських дітей на тимчасово окупованих територіях для мілітарних таборів у РФ.