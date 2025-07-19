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ЦПД: росіяни посилили примусову мобілізацію на ТОТ України

Кремль намагається зробити жителів окупованих територій співучасниками своїх воєнних злочинів.

ЦПД: росіяни посилили примусову мобілізацію на ТОТ України
Фото: Центр протидії дезінформації

Російські окупанти посилили примусову мобілізацію чоловіків на ТОТ для залучення українців до війни проти України.

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Про це пише Центр протидії дезінформації.

Росіяни агітують людей укласти контракт для служби в ЗС РФ, обіцяючи не відправляти на передову. 

"Після указу путіна про весняний призов окупанти на ТОТ вдаються до різних методів примусу та маніпуляцій, щоб посилити мобілізацію – відстежують місцевих мешканців призовного віку, примушують їх ставати на військовий облік, запроваджують квоти на мобілізацію, застосовують репресії", – кажуть у ЦПД.

У відомстві наголошують, що масштабна примусова мобілізація на ТОТ є частиною геноцидної політики Росії і грубим порушенням міжнародного права. 

Крім того, у такий спосіб окупанти намагаються зробити жителів окупованих територій співучасниками своїх воєнних злочинів.
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