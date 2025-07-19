ЦПД: росіяни посилили примусову мобілізацію на ТОТ України

Російські окупанти посилили примусову мобілізацію чоловіків на ТОТ для залучення українців до війни проти України.

Про це пише Центр протидії дезінформації.

Росіяни агітують людей укласти контракт для служби в ЗС РФ, обіцяючи не відправляти на передову.

"Після указу путіна про весняний призов окупанти на ТОТ вдаються до різних методів примусу та маніпуляцій, щоб посилити мобілізацію – відстежують місцевих мешканців призовного віку, примушують їх ставати на військовий облік, запроваджують квоти на мобілізацію, застосовують репресії", – кажуть у ЦПД.

У відомстві наголошують, що масштабна примусова мобілізація на ТОТ є частиною геноцидної політики Росії і грубим порушенням міжнародного права.

Крім того, у такий спосіб окупанти намагаються зробити жителів окупованих територій співучасниками своїх воєнних злочинів.