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На тимчасового окупованих територіях України гауляйтери почали формувати списки чоловіків для весняного призову до ЗС РФ

Призваних на строкову службу українців змушують укладати контракт.

На тимчасового окупованих територіях України гауляйтери почали формувати списки чоловіків для весняного призову до ЗС РФ
Фото: ЦНС

Російські окупаційні адміністрації почали формувати списки мешканців ТОТ України, яких планують призвати до лав армії РФ.

Про це інформує Центр національного спротиву.

У ЦНС зазначають, що Кремль планує збільшити весною план з мобілізації українців на строкову службу, попри провалені результати осіннього призову. 

"Оптимізм окупантів побудований на розширенні штатів "військкоматів" та паспортизації", — наголошують у спротиві.

Також, зазначається, що призвані на строкову службу українці піддаються тиску з метою укласти контракт. Згодом їх відправляють на поле бою. "Наразі призвані восени українці проходять службу переважно у Криму", — ідеться у повідомленні.

  • Росіяни почали агресивну мобілізацію українських чоловіків до ЗС РФ на тимчасово окупованих територіях. Зафіксовані випадки призову росіянами 18-річних українців, які отримали паспорт РФ.
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