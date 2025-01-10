За матеріалами справи, протягом 2023-2024 років фігуранти брали участь у будівництві в Ростовській області Росії припортового заводу з виробництва скрапленого газу.

Служба безпеки викрила менеджмент українського холдингу та їхніх спільників, які допомагали РФ обходити санкції на експорт енергоносіїв, повідомляє пресслужба відомства.

За матеріалами справи, протягом 2023-2024 років фігуранти брали участь у будівництві в Ростовській області Росії припортового заводу з виробництва скрапленого газу. Виготовлену на цьому підприємстві продукцію завантажували на танкери «тіньового флоту рф» і приховано продавали у різних частинах світу.

За наявними даними, більшу частину прибутків, одержаних від тіньової торгівлі, Москва спрямовувала на фінансування війни в Україні.

За результатами комплексних заходів на Київщині СБУ затримала розробника обладнання та інженера-проєктувальника українського холдингу, які брали участь у будівництві російського заводу.

Задокументовано як обидва фігуранти розробляли всю проєктну документацію виробничого об’єкта та його технологічних потужностей.

Посадовці переправляли готові розробки російським замовникам через співвласника українського холдингу, який перебуває на тимчасово окупованій частині території Донецької області.

За матеріалами справи, він володіє 5-ма компаніями у місті Шахти Ростовської області, які постачають обладнання на АЗС підсанкційних корпорацій «Газпром» та «Лукойл».

Крім того, на Полтавщині затримано його спільника, який має власну мережу автозаправних станцій на тимчасово захопленій частині території на сході України і заправляє військову техніку окупантів.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили трьом затриманим про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Також за цією статтею заочно кваліфіковано злочини співвласника українського холдингу та директорки мережі АЗС, які перебувають за межами підконтрольної Україні території.

Досудове розслідування триває.