Спершу дрони, потім – "Нептун": СБУ і ВМС вдарили по складу ворожих дронів у Ростовській області

Росіяни в соцмережах скаржилися на повторні вибухи, що свідчить про детонацію.

Служба безпеки та Військово-морські сили провели спільну спецоперацію з ураження складу зберігання ворожих дронів-розвідників у Ростовській області.

У ніч на п'ятницю дрони СБУ і ракета "Нептун" відпрацювали по складу зберігання боєприпасів та дронів-розвідників поблизу села Чалтирь у Ростовській області. За інформацією наших джерел, спочатку безпілотники Служби безпеки "перевантажили" російську ППО, а потім по об'єкту вдарили ракетою.

"СБУ разом із ВМС ЗСУ уразили надважливу ціль – склад із розвідувальними дронами, які коригують ворожі удари по українським містам та лінії фронту. Тепер цих російських «пташок» в небі поменшає. Робота по воєнним об'єктам у ворожому тилу триватиме", – повідомило поінформоване джерело в СБУ.