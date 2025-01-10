Спершу дрони, потім – "Нептун": СБУ і ВМС вдарили по складу ворожих дронів у Ростовській області

Служба безпеки та Військово-морські сили провели спільну спецоперацію з ураження складу зберігання ворожих дронів-розвідників у Ростовській області.
У ніч на п'ятницю дрони СБУ і ракета "Нептун" відпрацювали по складу зберігання боєприпасів та дронів-розвідників поблизу села Чалтирь у Ростовській області. За інформацією наших джерел, спочатку безпілотники Служби безпеки "перевантажили" російську ППО, а потім по об'єкту вдарили ракетою.
"СБУ разом із ВМС ЗСУ уразили надважливу ціль – склад із розвідувальними дронами, які коригують ворожі удари по українським містам та лінії фронту. Тепер цих російських «пташок» в небі поменшає. Робота по воєнним об'єктам у ворожому тилу триватиме", – повідомило поінформоване джерело в СБУ.
- Керівник Центру протидії дезінформації сьогодні повідомив, що в Ростовській та Ленінградській областях Сили оборони вразили приховані склади ворога. Він зазначив, що Росія видає військові заводи за звичайні, намагаючись приховати їх справжню продукцію: “але відомо все”. Тим часом у російських телеграм-каналах писали, що в селі Крим Ростовській області внаслідок атаки загорівся завод "ПластФактор" (нібито займається покриттям для підлог), а також повідомляють про вибухи і пожежу на площі 1 900 кв м в промзоні в місті Гатчина Ленінградської області. У телеграм-каналах пишуть, що горить завод із виробництва ацетону.