Південна Корея профінансує проєкти з відновлення у Запоріжжі, Сумах та Херсоні

Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) отримала від Південної Кореї 20,79 мільйона доларів США на підтримку проєктів раннього відновлення та місцевого розвитку в Україні. Про це йдеться у пресрелізі агентства.
Проєкти реалізовуються у постраждалих від війни Запорізькій, Сумській та Херсонській областях. Вони будуть спрямовані на пріоритетні напрямки, де потреба в допомозі є першочерговою.
Кошти спрямовані на задоволення нагальних потреб:
- у Запоріжжі, де цивільне населення щодня зазнає повітряних атак, що призводить до масових поранень та переміщення людей;
- у Сумах, де проживає близько 30 тисяч внутрішньо переміщених осіб;
- у Херсоні, де руйнування греблі Каховської ГЕС критично порушило систему управління водними ресурсами.
Ініціативи будуть зосереджені на відновленні надання основних послуг, зокрема систем енерго-, водопостачання та утилізації відходів, а також на відновленні критично важливої інфраструктури у постраждалих регіонах.
“Ці зусилля сприятимуть інклюзивності та сталості для вразливих груп населення, таких як ромська громада, люди з інвалідністю та ЛГБТКІ+ спільнота”, ‒ додали у ПРООН.
“Корея підтримує Україну в цей складний час. Наше партнерство з ПРООН є прикладом нашої відданості підтримці зусиль з відновлення, які не лише задовольняють нагальні гуманітарні потреби, а й сприяють довгостроковій стійкості та розвитку в постраждалих регіонах”, ‒ зазначив посол Республіки Корея в Україні Кім Хьонг Те.
Окрім цього нового внеску, Сеул продовжує підтримувати різні критичні сфери у співпраці з ПРООН в Україні. Зокрема вдалося досягнути значних успіхів у покращенні послуг для людей з інвалідністю та зміцненні енергетичної інфраструктури. У межах спільного проєкту соціальні працівники та працівниці були долучені до багатопрофільних реабілітаційних команд, які надають життєво важливу підтримку понад 10 тисячам людей, а значна фінансова підтримка сприяла відновленню енергетичного сектору України завдяки постачанню високовольтних вводів.
- Торік у грудні стало відомо, що Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) надав 55 млн євро фінансування під гарантії ЄС для "Програми з відновлення України" на реконструкцію лікарень, соціального житла, навчальних закладів, систем опалення, водопостачання та водовідведення, а також іншої критично важливої соціальної інфраструктури у 2025 році та в подальшому.