Південна Корея профінансує проєкти з відновлення у Запоріжжі, Сумах та Херсоні

Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) отримала від Сеула на ці проєкти 20,79 мільйона доларів.

Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) отримала від Південної Кореї 20,79 мільйона доларів США на підтримку проєктів раннього відновлення та місцевого розвитку в Україні. Про це йдеться у пресрелізі агентства.

Проєкти реалізовуються у постраждалих від війни Запорізькій, Сумській та Херсонській областях. Вони будуть спрямовані на пріоритетні напрямки, де потреба в допомозі є першочерговою.

Кошти спрямовані на задоволення нагальних потреб:

у Запоріжжі, де цивільне населення щодня зазнає повітряних атак, що призводить до масових поранень та переміщення людей;

у Сумах, де проживає близько 30 тисяч внутрішньо переміщених осіб;

у Херсоні, де руйнування греблі Каховської ГЕС критично порушило систему управління водними ресурсами.

Ініціативи будуть зосереджені на відновленні надання основних послуг, зокрема систем енерго-, водопостачання та утилізації відходів, а також на відновленні критично важливої інфраструктури у постраждалих регіонах.

“Ці зусилля сприятимуть інклюзивності та сталості для вразливих груп населення, таких як ромська громада, люди з інвалідністю та ЛГБТКІ+ спільнота”, ‒ додали у ПРООН.

“Корея підтримує Україну в цей складний час. Наше партнерство з ПРООН є прикладом нашої відданості підтримці зусиль з відновлення, які не лише задовольняють нагальні гуманітарні потреби, а й сприяють довгостроковій стійкості та розвитку в постраждалих регіонах”, ‒ зазначив посол Республіки Корея в Україні Кім Хьонг Те.

Окрім цього нового внеску, Сеул продовжує підтримувати різні критичні сфери у співпраці з ПРООН в Україні. Зокрема вдалося досягнути значних успіхів у покращенні послуг для людей з інвалідністю та зміцненні енергетичної інфраструктури. У межах спільного проєкту соціальні працівники та працівниці були долучені до багатопрофільних реабілітаційних команд, які надають життєво важливу підтримку понад 10 тисячам людей, а значна фінансова підтримка сприяла відновленню енергетичного сектору України завдяки постачанню високовольтних вводів.