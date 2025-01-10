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Південна Корея профінансує проєкти з відновлення у Запоріжжі, Сумах та Херсоні

Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) отримала від Сеула на ці проєкти 20,79 мільйона доларів.

Південна Корея профінансує проєкти з відновлення у Запоріжжі, Сумах та Херсоні
Наслідки російських обстрілів на Сумщині
Фото: Пресслужба ДСНС

Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) отримала від Південної Кореї 20,79 мільйона доларів США на підтримку проєктів раннього відновлення та місцевого розвитку в Україні. Про це йдеться у пресрелізі агентства.

Проєкти реалізовуються у постраждалих від війни Запорізькій, Сумській та Херсонській областях. Вони будуть спрямовані на пріоритетні напрямки, де потреба в допомозі є першочерговою. 

Кошти спрямовані на задоволення нагальних потреб: 

  • у Запоріжжі, де цивільне населення щодня зазнає повітряних атак, що призводить до масових поранень та переміщення людей; 
  • у Сумах, де проживає близько 30 тисяч внутрішньо переміщених осіб; 
  • у Херсоні, де руйнування греблі Каховської ГЕС критично порушило систему управління водними ресурсами.

Ініціативи будуть зосереджені на відновленні надання основних послуг, зокрема систем енерго-, водопостачання та утилізації відходів, а також на відновленні критично важливої інфраструктури у постраждалих регіонах. 

“Ці зусилля сприятимуть інклюзивності та сталості для вразливих груп населення, таких як ромська громада, люди з інвалідністю та ЛГБТКІ+ спільнота”, ‒ додали у ПРООН.

“Корея підтримує Україну в цей складний час. Наше партнерство з ПРООН є прикладом нашої відданості підтримці зусиль з відновлення, які не лише задовольняють нагальні гуманітарні потреби, а й сприяють довгостроковій стійкості та розвитку в постраждалих регіонах”, ‒ зазначив посол Республіки Корея в Україні Кім Хьонг Те.

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Окрім цього нового внеску, Сеул продовжує підтримувати різні критичні сфери у співпраці з ПРООН в Україні. Зокрема вдалося досягнути значних успіхів у покращенні послуг для людей з інвалідністю та зміцненні енергетичної інфраструктури. У межах спільного проєкту соціальні працівники та працівниці були долучені до багатопрофільних реабілітаційних команд, які надають життєво важливу підтримку понад 10 тисячам людей, а значна фінансова підтримка сприяла відновленню енергетичного сектору України завдяки постачанню високовольтних вводів.

  • Торік у грудні стало відомо, що Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) надав 55 млн євро фінансування під гарантії ЄС для "Програми з відновлення України" на реконструкцію лікарень, соціального житла, навчальних закладів, систем опалення, водопостачання та водовідведення, а також іншої критично важливої соціальної інфраструктури у 2025 році та в подальшому.
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