В ОСУВ "Хортиця" заявляють про руйнування деяких позицій Сил оборони

Унаслідок російських штурмових дій та вогневого впливу на Куп’янському, Краматорському і Торецькому напрямках зруйновані деякі позиції Сил оборони.

Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".

На Куп’янському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Петропавлівки, Піщаного, Загризового, Зеленого Гаю, а на Лиманському напрямку штурмував українські позиції в районах Першотравневого, Греківки, Тернів та в Макіївці.

"Внаслідок штурмових дій та вогневого впливу деякі наші позиції були зруйновані. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення", — зауважили в ОСУВ "Хортиця".

Упродовж минулої доби основні наступальні зусилля російських військ були зосереджені на Покровському напрямку. Переважно без застосування бронетехніки ворог проводив наступальні дії в районах населених пунктів Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Мирноград, Звірове, Удачне, Котлине, Новоолександрівка, Новоєлизаветівка, Курахове та Янтарне. Тривають бої у Лисівці, Даченському, Нововасилівці, Шевченковому і Петропавлівці. Сили оборони протистоять намаганням армії РФ реалізувати чисельну перевагу та розвивати наступ.

На Харківському напрямку штурмові групи росіян атакували українські позиції у Вовчанську та в районі Стариці. Атаки відбиті, ворог зазнав втрат і відійшов.

На Сіверському напрямку росіяни атакували позиції українських військ у Білогорівці, успіху не мали.

На Краматорському і Торецькому напрямках сталися боєзіткнення в Часовому Яру, в районі Ступочок, Білої Гори, Предтечиного і в Торецьку. Деякі позиції Сил оборони зазнали руйнувань внаслідок штурмових дій і вогневого впливу. Тривають заходи з виявлення, локалізації та знищення штурмових груп росіян, що інфільтрувалися в українські бойові порядки.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці протистоять атакам у районах Зеленівки, Великої Новосілки та Времівки. Для переміщення особового складу з метою проведення наступальних дій в напрямку Костянтинополя ворог застосував бойові броньовані машини. Внаслідок вогневого ураження була знищена одна російська ББМ разом з десантом. Решта машин пошкоджені. Ворог продовжує накопичувати сили для подальших атак.