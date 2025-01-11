Росіяни атакували критичну та соціальну інфраструктуру Херсонщини. Є поранені

Над Херсонщиною знищили два ворожі дрони.

Російські війська упродовж доби обстріляли критичну та соціальну інфраструктуру Херсонської області.

Про це інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Як повідомляє Прокудін, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Придніпровське, Садове, Понятівка, Інгулець, Микільське, Токарівка, Комишани, Білозерка, Кізомис, Янтарне, Станіслав, Широка Балка, Софіївка, Новодмитрівка, Новотягинка, Берислав, Ольгівка, Бургунка, Гаврилівка, Вірівка, Зміївка, Золота Балка, Миколаївка, Іванівка, Нововоронцовка, Новоолександрівка, Новорайськ, Осокорівка, Тягинка, Дудчани, Львове, Червоний Маяк, Монастирське, Республіканець, Шляхове, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 21 приватний будинок. Також окупанти понівечили газогін та приватний автомобіль.

Через російську агресію 2 людини дістали поранення.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої області знищили 2 "Shahed-131/136".