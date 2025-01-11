Прикордонники виявили чоловіка у нестандартній схованці
Прикордонники виявили чоловіка у нестандартній схованці
У Києві уламки "шахеда" влучили у багатоповерхівку (оновлено)
У Києві уламки "шахеда" влучили у багатоповерхівку (оновлено)
Заборонити кашпіровських? Рада планує ухвалити закон про охорону психічного здоров'я
Заборонити кашпіровських? Рада планує ухвалити закон про охорону психічного здоров'я
Метапневмовірус в Україні – Центр громадського здоров’я пояснює, чому панікувати не варто
Метапневмовірус в Україні – Центр громадського здоров’я пояснює, чому панікувати не варто
Пожежі у Лос-Анджелесі: кількість загиблих зросла до 10
Пожежі у Лос-Анджелесі: кількість загиблих зросла до 10
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
The Telegraph: Росія відправила відбивати новий наступ України в Курській області топового генерала
The Telegraph: Росія відправила відбивати новий наступ України в Курській області топового генерала
Еволюція морських дронів
Еволюція морських дронів
Українські театри: зимові премʼєри та їхня відсутність
Українські театри: зимові премʼєри та їхня відсутність
ГоловнаСуспільствоВійна

В Мирноградській громаді Донеччини залишаються близько 5 тисяч людей

Люди, які залишаються у громаді, не мають бажання виїздити.

В Мирноградській громаді Донецької області триває евакуація, в ній залишаються близько 5 тис. мешканців.

Про це розповів керівник міської військової адміністрації Юрій Третяк, передає “Суспільне. Донбас”.

"Люди, які залишаються у громаді, не мають бажання виїздити. Якщо тільки, десь поруч обстріл, й зруйноване або пошкоджене житло, яке не придатне, от тільки тоді люди звертаються за допомогою в евакуації. В місті немає води, газу та електроенергії. Працюють свердловини, декілька крамниць невеликих і волонтери завозять хліб, аптеки та банки не працюють", — сказав Третяк.

Support LB.ua

Голова МВА зазначив, що армія РФ атакує FPV-дронами, артилерією, іноді РСЗВ.  КАБи росіяни не використовують декілька тижнів.

"Зараз російські війська намагаються зайти з боку Воздвиженки, Миролюбівки, Новоекономічного. Бувають певні просування, але Сили оборони знищують ворога, який намагається просуватись в бік Мирнограда", — уточнив Юрій Третяк.

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies