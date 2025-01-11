В Мирноградській громаді Донеччини залишаються близько 5 тисяч людей

Люди, які залишаються у громаді, не мають бажання виїздити.

В Мирноградській громаді Донецької області триває евакуація, в ній залишаються близько 5 тис. мешканців.

Про це розповів керівник міської військової адміністрації Юрій Третяк, передає “Суспільне. Донбас”.

"Люди, які залишаються у громаді, не мають бажання виїздити. Якщо тільки, десь поруч обстріл, й зруйноване або пошкоджене житло, яке не придатне, от тільки тоді люди звертаються за допомогою в евакуації. В місті немає води, газу та електроенергії. Працюють свердловини, декілька крамниць невеликих і волонтери завозять хліб, аптеки та банки не працюють", — сказав Третяк.

Голова МВА зазначив, що армія РФ атакує FPV-дронами, артилерією, іноді РСЗВ. КАБи росіяни не використовують декілька тижнів.

"Зараз російські війська намагаються зайти з боку Воздвиженки, Миролюбівки, Новоекономічного. Бувають певні просування, але Сили оборони знищують ворога, який намагається просуватись в бік Мирнограда", — уточнив Юрій Третяк.