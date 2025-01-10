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Зеленський провів розмову з Байденом

Під час розмови президенти обговорили деталі нового санкційного пакету США щодо російської енергетики та допомогу Україні.

Зеленський провів розмову з Байденом
Володимир Зеленський та Джо Байден (архівне фото)
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з американським президентом Джо Байденом.

“Висловив співчуття у звʼязку зі страшними пожежами в Каліфорнії, втратою людей. Відзначив героїзм американців, які допомагають рятувати життя від вогню і зупиняють розповсюдження лісових пожеж”, - повідомив Зеленський.

Під час розмови президенти обговорили деталі нового санкційного пакету США щодо російської енергетики.

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“Дуже важливо, що тепер Америка вдарила по тіньовому танкерному флоту Росії та по таких компаніях, як “Газпромнєфть” і “Сургутнєфтєгаз”, які акумулюють гроші особисто для Путіна. Він повинен відчувати ціну своєї війни, втрачаючи зі своїх гаманців”, - зауважив президент України. 

Також співрозмовники обговорили ситуацію на полі бою, необхідність зміцнювати ППО та захищати життя в українських містах і селах від російського терору.

  • 10 січня Міністерство фінансів США заявило про посилення санкцій проти Росії, націлившись на видобуток та експорт російської нафти.

  • Агенція Reuters із посиланням на джерела повідомляла, що нафтопереробники очікують серйозних перебоїв через нові обмеження, спрямовані на скорочення доходів Москви. Це змушує Індію шукати альтернативні джерела сирої нафти з Близького Сходу та США.

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