Зеленський провів розмову з Байденом

Під час розмови президенти обговорили деталі нового санкційного пакету США щодо російської енергетики та допомогу Україні.

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з американським президентом Джо Байденом.

“Висловив співчуття у звʼязку зі страшними пожежами в Каліфорнії, втратою людей. Відзначив героїзм американців, які допомагають рятувати життя від вогню і зупиняють розповсюдження лісових пожеж”, - повідомив Зеленський.

Під час розмови президенти обговорили деталі нового санкційного пакету США щодо російської енергетики.

“Дуже важливо, що тепер Америка вдарила по тіньовому танкерному флоту Росії та по таких компаніях, як “Газпромнєфть” і “Сургутнєфтєгаз”, які акумулюють гроші особисто для Путіна. Він повинен відчувати ціну своєї війни, втрачаючи зі своїх гаманців”, - зауважив президент України.

Також співрозмовники обговорили ситуацію на полі бою, необхідність зміцнювати ППО та захищати життя в українських містах і селах від російського терору.