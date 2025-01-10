​За 5 років роботи Ради IX скликання депутати подали більше 6000 законопроєктів, - рух ЧЕСНО

За п’ять років роботи Верховної Ради IX скликання народні депутати подали понад 6 000 законопроєктів. Найбільше ініціатив подали представники фракції більшості "Слуги народу".

Про це йдеться в дослідженні ЧЕСНО.

Водночас з ініційованих виключно “слугами” законопроєктів лише 18% врешті стали чинними актами.

Як відомо, депутати можуть подавати законопроєкти окремо чи у співавторстві, за участі лише своїх однопартійців чи разом із колегами з інших фракцій та груп.

Члени фракції "Слуги народу” загалом були авторами чи співавторами 4046 законопроєктів, серед яких 1934 були подані виключно "слугами". Серед таких законопроєктів лише 18% врешті стали чинними актами. Зокрема, це - них закон про “пакунок малюка”, запуск Дія.City, закон щодо слідчих дії над депутатами, про покарання нардепів за прогули, ряд законів щодо цифровізації та інші. 130 "слуг”"також були ініціаторами постанови, що засуджувала протест під Офісом президента під час акції на підтримку активіста Сергія Стерненка у березні 2021-го.

Дещо вищий відсоток прохідності, ніж у "слуг", мали ініціативи "Євросолідарності" (23%), а також позафракційних нардепів (25%). У випадку з останніми це можна пояснити тим, що до позафракційних належить і керівництво парламенту, чиї ініціативи переважно підтримуються в сесійній залі.