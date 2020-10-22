Зеленський підписав закон, що повертає "пакунки малюка"

Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений 30 вересня Верховною Радою закон, який відновлює надання батькам одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” при народженні дитини.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

Зазначається, що "пакунок малюка" видаватиметься протягом 30 днів після народження дитини. Його вартість складатиме не менш як три розміри прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років.

Також закон уточнює перелік отримувачів "пакунків малюка", якщо батьки відсутні. Тепер отримувачами можуть бути усиновлювачі, патронатні вихователі, прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни новонародженої дитини.

Видаватимуть "пакунки малюка" у закладах охорони здоров'я. Якщо у медзакладі немає такої допомоги, її можна отримати в органах соцзахисту за місцем проживання або перебування.

Зазначається, що у подальшому уряд має затвердити порядок надання "пакунка малюка", передбачивши з 1 липня 2021 року можливість за бажанням батьків отримати замість натуральної допомоги відповідні кошти.

Закон набуде чинності після оприлюднення у офіційних джерелах.

Нагадаємо, у липні уряд дозволив батькам новонароджених отримувати гроші замість бейбі-боксів. 5000 гривень можна буде отримати на картку ПриватБанку, кошти мають витрачатися тільки на речі для малюка та породіллі.

Батьки новонароджених отримують "пакунки малюка" з вересня 2018 року. Вони містять 25 речей, які необхідні малюкам і мамам одразу після народження. Загальна вартість боксу має складати 5000 гривень.

З 1 вересня 2020 року грошову компенсацію натуральної допомоги "пакунок малюка" отримали понад 13 тис. осіб.