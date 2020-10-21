З 21 жовтня МВС переходить на посилений режим роботи

З 21 жовтня по 1 листопада Міністерство внутрішніх справ переходить на посилений варіант несення служби.

Про це під час селекторної наради повідомив перший заступник очільника МВС Сергій Яровий, інформує пресслужба відомства.

"У повному обсязі розгортається система управління: центральних і регіональних управлінь Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС і ДПСУ. Необхідно налагодити обмін інформацією на рівні головних управлінь Нацполіції, центрального офісу Нацполіції. Особлива увага - на переміщення всіх груп", - заявив Сергій Яровий.

Окрім того, до 23 жовтня авіація МВС повинна бути передислокована до місць базування та переведена в режим чергування. Також наказано здійснити відрядження підрозділів навчальних закладів, Нацполіції та Нацгвардії до місць несення служби.

Заступник міністра повідомив, що правоохоронці вже сьогодні почали виконувати завдання. Під охорону взято 1 340 територіальних виборчих комісій із залученням 2 729 поліцейських.

"Уже завтра, 22 жовтня, беремо під охорону дільничі виборчі комісії. Крім того, поліція продовжує роботу по документуванню правопорушень на всіх етапах виборчого процесу. Усього ж із 5 вересня територіальні органи Національної поліції зареєстрували 6 185 заяв і повідомлень, пов'язаних із виборчим процесом. За результатами їхнього розгляду складено 1 436 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень і розпочато 475 кримінальних проваджень", - підсумував Яровий.

Раніше повідомляли, що МВС готове залучити 5 літаків і 15 гвинтокрилів під час місцевих виборів.