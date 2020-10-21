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Авторка законопроєкту про скасування другого туру голосування запропонувала провести його після карантину

"Здоров’я та життя наших громадян важливіші за будь-яку політику!"

Авторка законопроєкту про скасування другого туру голосування запропонувала провести його після карантину
Фото: facebook

Народний депутат від "Слуги народу" Тетяна Грищенко у своєму пості у Facebook розповіла, що зареєструвала проєкт постанови Верховної Ради, де пропонує скасувати повторне голосування на місцевих виборах через пандемію COVID-19.

"Нинішня ситуація вимагає кардинальних кроків. Другі тури виборів нікуди не дінуться. Проведемо після карантину. Переконана: здоров’я та життя наших громадян важливіші за будь-яку політику!" - зазначає "слуга народу" Грищенко.

За словами Грищенко, основною метою цієї постанови є недопущення надмірного навантаження на медичну систему України та забезпечення протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19, епідемії грипу і гострих респіраторних інфекцій, зниження рівня загрози життю і здоров‘ю населення.

Нагадаємо, 20 жовтня Тетяна Грищенко зареєструвала проєкт постанови Верховної Ради України № 4234. Він пропонує скасувати повторне голосування на виборах депутатів сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч) та сільського, селищного, міського голови. 

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