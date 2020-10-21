МЗС розпочало активну фазу реалізації Кримської платформи

Ця стадія передбачає інформування міжнародних партнерів про деталі української ініціативи.

Міністерство закордонних справ розпочало наступну стадію реалізації Кримської платформи.

Про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова, повідомила пресслужба МЗС.

За її словами, фаза активної адвокації передбачає інформування міжнародних партнерів про деталі кампанії.

Джапарова розповіла, що Кримська платформа стане новим форматом для координації дій міжнародного співтовариства з деокупації Криму і захисту прав та інтересів кримчан.

“Платформа сприятиме зміцненню міжнародної політики невизнання спроби РФ анексувати Кримський півострів, створить додаткові можливості для більш оперативного реагування на зростаючі безпекові загрози внаслідок російської мілітаризації в Чорному та Азовському морях, дозволить консолідувати політичний тиск на Кремль, зокрема шляхом санкційних інструментів, а також протидіятиме подальшим грубим порушенням прав людини”, – зазначила заступник міністра.

Додамо, Кримська платформа працюватиме на кількох рівнях. Перший – найвищий політичний рівень, до якого долучаться глави іноземних держав та урядів. Другий – рівень очільників зовнішньополітичних відомств та міністрів оборони. Третій – міжпарламентський рівень. І четвертий – рівень неурядових експертів.

До роботи платформи також планують залучити експертів: представників громадських організацій, аналітичних та дослідницьких центрів, академічних установ.

Нагадаємо, про намір створити міжнародну платформу для обговорення з партнерами деокупації Криму міністр закордонних справ Дмитро Кулеба оголосив у червні.

У межах платформи планується проведення 26 лютого, у день опору Криму російській окупації, щорічного саміту. Перший Кримський саміт Міністерство закордонних справ України планує у 2021 році.

6 жовтня Президент України Володимир Зеленський заявив, що Європейський Союз принципово готовий долучитися до української ініціативи.

7 жовтня Кулеба також запросив приєднатися до Кримської платформи Велику Британію, а 16 жовтня Зеленський запропонував доєднатися до кампанії Туреччині.