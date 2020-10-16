Зеленський запросив Туреччину приєднатися до Кримської платформи

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган наголосив, що Туреччина підтримує суверенітет і територіальну цілісність України та не визнає визнавала і не визнає анексії Криму.

Про це він заявив під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Стамбулі.

"Ми сприймаємо Україну як ключову державу з точки зору безпеки та стабільності нашого регіону. В рамках цього ми завжди підтримували та будемо підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України, включно з Кримом. Туреччина не визнавала і не визнає анексії Криму. Ми продовжуватимемо разом з українським народом та українською владою підтримувати кримських татар", - сказав Ердоган.

Він також наголосив, що режим припинення вогню на Донбасі має тривати постійно.

"Також Туреччина бажає, щоб безперервно тривав режим тиші, який було оголошено 27 липня. Ми готові надавати будь-яку допомогу та підтримку для збереження стабільності... Надаватиметься підтримка СММ ОБСЄ, яку вже кілька каденцій поспіль очолювали турецькі дипломати", - зазначив президент Туреччини.

Зеленський подякував Ердогану і наголосив, що для України є надзвичайно важливою підтримка Туреччиною суверенітету та територіальної цілісності України. Він також поівдомив, що запросив Туреччину приєднатися до Кримської платформи - нового міжнародного майданчика, який консолідує міжнародні зусилля з деокупації Криму.

"Президент Ердоган запевнив, що й надалі докладатиме активних особистих зусиль у питанні звільнення українських політичних в’язнів, українців і кримських татар, які незаконно утримуються Росією. Для забезпечення захисту прав людини в окупованому Криму ми тісно співпрацюватимемо в рамках 75-ї сесії Генасамблеї ООН. Я також запросив Туреччину долучитися до нашого проекту Кримської платформи. Це – інструмент консолідації міжнародних партнерів для захисту прав кримчан та деокупації українського півострову. Вдячний президенту Ердогану за готовність підтримати цей проект та брати у ньому активну участь", - наголосив Зеленський.

"Ми говорили про важку ситуацію на Донбасі і погодилися, що політико-дипломатичний шлях вирішення кризи та настання сталого миру дійсно єдиний та вірний", - додав президент України.

Нагадаємо, на початку червня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба оголосив, що Україна має намір створити міжнародну платформу для обговорення з партнерами деокупації Криму. На його думку, Україна повинна вирішувати "кілька тактичних завдань і одне стратегічне".

В рамках Кримської платформи щорічно 26 лютого – у день опору Криму російській окупації - проходитиме саміт. Перший Кримський саміт Міністерство закордонних справ України планує провести у 2021 році.

6 жовтня на підсумковій пресконференції за результатами саміту Україна-ЄС у Брюселі Зеленський заявив, що Європейський Союз принципово готовий долучитися до української ініціативи щодо формату Кримська платформа. 7 жовтня Кулеба також запросив приєднатися до Кримської платформи Велику Британію.