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Переговори про ЗВТ з Туреччиною уже на фінішній прямій, - Зеленський

Президент розраховує на підписання відповідної угоди найближчим часом.

Переговори про ЗВТ з Туреччиною уже на фінішній прямій, - Зеленський
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський сподівається, що угоду про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною буде підписано найближчим часом.

Про це він заявив в інтерв'ю турецькому інформаційному агентству Demirören.

"Для добрих друзів не існує недосяжних результатів. Переговори про такі угоди можуть бути простими лише з тими країнами, чий ринок нічого не означає. Туреччина та Україна абсолютно інші. Наш спільний економічний потенціал – величезний. А значить, є дуже багато нюансів, які повинні бути узгоджені, і це потребує часу", - зазначив Зеленський.

При цьому  він наголосив, що переговори наразі знаходяться на завершальній стадії.

"Однак, ми вже перебуваємо на фінішній прямій. Сподіваюся, що угода буде підписана у найкоротші терміни. Всього за три роки Туреччина разом з друзями святкуватиме сторіччя створення Республіки. Нам хотілося б підійти до цього свята, маючи набагато більший багаж економічних контактів. Швидке підписання Угоди про вільну торгівлю суттєво допоможе нам у досягненні цієї мети", - сказав президент України.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба допускає можливість підписання угоди про зону вільної торгівлі з Туреччиною до кінця цього року.

Україна і Туреччина планували закінчити переговори про створення ЗВТ ще у 2018 році.

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