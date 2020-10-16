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В Києві виділили 1,3 млн грн на закупку дезінфекторів для виборчих дільниць

Скористатися ними зможуть і виборці, и члени комісій.

В Києві виділили 1,3 млн грн на закупку дезінфекторів для виборчих дільниць
Фото: EPA/UPG

На забезпечення дезінфікуючими засобами та засобами індивідуального захисту виборчих дільниць місто надало з бюджету 1 мільйон 300 тисяч гривень. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн прес-конференції.

«Хочу повідомити, що на підготовку до місцевих виборів, що відбудуться 25 жовтня, місто надало з бюджету 1 мільйон 300 тисяч гривень. Це – кошти на забезпечення дезінфікуючими засобами та засобами індивідуального захисту виборчих дільниць», - повідомив Кличко. 

За його словами, у столиці працюватимуть 1 109 виборчих дільниць. І дуже важливо, щоб в нинішній епідеміологічній ситуації вибори відбулися безпечно. І для тих, хто прийде голосувати. І для членів виборчих комісій, які весь день працюватимуть на дільницях.

«Також в день виборів Муніципальна охорона Києва буде допомагати поліції забезпечувати правопорядок на дільницях та патрулювати вулиці столиці», - зазначив Віталій Кличко.

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