Офіс президента про Будапештський меморандум: "Безпекові гарантії щодо України були порушені ще задовго до 2014 року"

Офіс президента оприлюднив пояснення запитання про Будапештський меморандум, яке було винесено на всенародне опитування Володимира Зеленського.

Зміст документа, підписаного у 1994 році, полягає в тому, що Україна відмовилася від третього за потужністю ядерного арсеналу в обмін на гарантії безпеки й непорушності чинних кордонів з боку провідних військових держав світу. Про це нагадали на сайті ОПУ.

Країни-підписанти гарантували утримання від загрози чи використання сили проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, а також що жодна їхня зброя не використовуватиметься проти України. Окрім того, вони зобов'язалися утримуватися від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підпорядкувати власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином отримати будь-які переваги.

"Аналізуючи Будапештський меморандум, доходимо висновку, що безпекові гарантії щодо України були порушені ще задовго до 2014 року. Наприклад, варто згадати відоме прикордонне протистояння у 2003 році в конфлікті навколо острова Тузла, що загрожувало територіальній цілісності України. Не менш небезпечними можна вважати так звані газові війни, які є проявом свідомого економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам Україну", - зазначили в Офісі президента.

На думку ОПУ, ігнорування цих фактів світовою спільнотою призвело до відкритої збройної агресії.

"Враховуючи також довготривалість порушення однією з держав-підписантів її зобов’язань, підтверджених у Меморандумі, наполягаємо на необхідності спільної роботи інших держав-гарантів для відновлення безпеки та територіальної цілісності України. Хочемо підкреслити, що це не є позицією однієї з політичних команд в Україні – команди влади. Це може бути загальнонаціональною позицією, що значно сильніше", - додали в Офісі президента.

Нагадаємо, що запитання про те, чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом, є підсумковим в опитуванні Володимира Зеленського, що пройде 25 жовтня, у день місцевих виборів.

Решта чотири запитання стосуються легалізації медичного канабісу, скорочення кількості депутатів до 300, створення вільної економічної зони на Донбасі та довічного ув'язнення за масштабну корупцію. Щодо кожного запитання Зеленського, які той оголошував у відеозверненнях, Офіс президента давав роз'яснення. При цьому наголошувалося, що опитування не є референдумом, тому не матиме прямих юридичних наслідків.

Спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що виділення додаткових коштів на проведення опитування не передбачається.

У партії "Слуга народу" заявили, що всеукраїнське опитування президента України Володимира Зеленського буде проводити громадська організація, а профінансують його меценати.