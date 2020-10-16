Президент України Володимир Зеленський назвав одразу три запитання всеукраїнського опитування.
Про це повідомила пресслужба Офісу президента.
"Ось три фінальні запитання з опитування:
- Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300?
- Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу для зменшення болю у важких хворих?
- Чи потрібно Україні на міжнародному рівні підняти питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом? ", - йдеться в повідомленні.
Відповісти на них громадяни зможуть 25 жовтня на своїх виборчих дільницях. Також президент закликав залишати в коментарях на офіційних сторінках питання, які варто включити до опитувань. Як приклад він назвав легалізацію зброї та подвійне громадянство, єврономери, парламентську республіку.
Раніше повідомлялося, що в лютому Верховна Рада попередньо схвалила скорочення кількості депутатів до 300. Це друге з трьох голосувань, необхідних у рамках процедури внесення змін до Конституції. У статті 76 Конституції планують вказати, що конституційний склад Верховної Ради - 300 депутатів, а не 450. Також планують прописати вимогу про володіння державною мовою для народного депутата України і виключити з тексту статті принципи загального, рівного і прямого виборчого права, яке здійснюється шляхом таємного голосування, оскільки це дублює статтю 71.
Нагадаємо,вчора в Офісі президента назвали всі п’ять запитань опитування Зеленського.
За даними джерел LB.ua, опитувальний листок буде роздрукований на офсетному папері з щільністю 80г /м2. Також готуються 30 тис. урн для їх збору.
13 жовтня президент Зеленський оголосив про проведення всеукраїнського опитування у день виборів. Він зазначив, що це будуть "п’ять важливих запитань про те, що ми обговорюємо на вулиці, на кухні та в інтернеті, про що сперечаємося з друзями, батьками чи таксистами, про те, що раніше в нас ніколи не питали". Перше питання Зеленський озвучив 14 жовтня, решту чотири називають по одному кожного наступного дня.
У Комітеті виборців України наголосили, що проведення всенародного опитування в день голосування не передбачене Виборчим кодексом України. В Офісі президента повідомили, що анонсоване опитування не матиме прямих юридичних наслідків.
Спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що виділення додаткових коштів на проведення опитування не передбачається.
У партії "Слуга народу" заявили, що всеукраїнське опитування президента України Володимира Зеленського буде проводити громадська організація, а профінансують його меценати.