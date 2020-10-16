Також глава держави закликав залишати в коментарях на офіційних сторінках питання, які варто включити до наступних опитувань.

Президент України Володимир Зеленський назвав одразу три запитання всеукраїнського опитування.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

"Ось три фінальні запитання з опитування:

Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300?

Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу для зменшення болю у важких хворих?

Чи потрібно Україні на міжнародному рівні підняти питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом? ", - йдеться в повідомленні.

Відповісти на них громадяни зможуть 25 жовтня на своїх виборчих дільницях. Також президент закликав залишати в коментарях на офіційних сторінках питання, які варто включити до опитувань. Як приклад він назвав легалізацію зброї та подвійне громадянство, єврономери, парламентську республіку.

Раніше повідомлялося, що в лютому Верховна Рада попередньо схвалила скорочення кількості депутатів до 300. Це друге з трьох голосувань, необхідних у рамках процедури внесення змін до Конституції. У статті 76 Конституції планують вказати, що конституційний склад Верховної Ради - 300 депутатів, а не 450. Також планують прописати вимогу про володіння державною мовою для народного депутата України і виключити з тексту статті принципи загального, рівного і прямого виборчого права, яке здійснюється шляхом таємного голосування, оскільки це дублює статтю 71.

Нагадаємо,вчора в Офісі президента назвали всі п’ять запитань опитування Зеленського.

За даними джерел LB.ua, опитувальний листок буде роздрукований на офсетному папері з щільністю 80г /м2. Також готуються 30 тис. урн для їх збору.

13 жовтня президент Зеленський оголосив про проведення всеукраїнського опитування у день виборів. Він зазначив, що це будуть "п’ять важливих запитань про те, що ми обговорюємо на вулиці, на кухні та в інтернеті, про що сперечаємося з друзями, батьками чи таксистами, про те, що раніше в нас ніколи не питали". Перше питання Зеленський озвучив 14 жовтня, решту чотири називають по одному кожного наступного дня.

У Комітеті виборців України наголосили, що проведення всенародного опитування в день голосування не передбачене Виборчим кодексом України. В Офісі президента повідомили, що анонсоване опитування не матиме прямих юридичних наслідків.

Спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що виділення додаткових коштів на проведення опитування не передбачається.

У партії "Слуга народу" заявили, що всеукраїнське опитування президента України Володимира Зеленського буде проводити громадська організація, а профінансують його меценати.