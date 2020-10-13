В Офісі президента заявили, що анонсоване Зеленським опитування "не матиме прямих юридичних наслідків"

В ОПУ вважають, що 25 жовтня дізнаються, про що насправді думає народ.

Анонсоване президентом України Володимиром Зеленським опитування у день виборів не матиме прямих юридичних наслідків.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента.

"Потреба у цій формі безпосередньої демократії зумовлена тим, що зміст політики у державі має визначати народ, а не виключно ті, хто має достатньо медійного впливу та грошей, щоб маніпулювати у своїх особистих інтересах враженням про суспільну думку. 25 жовтня ми дізнаємося про те, що насправді думає народ. А також поставимо ті запитання, які ніхто й ніколи не хотів ставити напряму своїм співгромадянам у нашій країні", - йдеться у заяві Офісу Зеленського.

На думку ОПУ, опитування є одним з інструментів впливу громадян на зміст державної політики.

"Запропоноване Президентом загальнонаціональне опитування дасть можливість кожному громадянину висловитися про те, що справді важливо для нашого суспільства, щоб на рівні всієї держави можна було засвідчити суспільну думку без її корегування різними ангажованими «експертами» та політиками з понад 20-річним стажем маніпуляції народними очікуваннями. Тобто держава ставить прямі запитання суспільству та отримує прямі відповіді без посередників", - додали в Офісі Зеленського.

Про те, що 25 жовтня біля виборчих дільниць проведуть опитування українців, Зеленський розповів сьогодні. Він заявив, що у опитуванні буде п'ять "дуже важливих питань", але яких саме - не сказав.

Згодом член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко додав, що це опитування буде добровільним, його проводитимуть біля дільниць волонтери.

Перше питання з опитування озвучать 14 жовтня, решту чотири - по одному кожного наступного дня.

У Комітеті виборців України повідомили, що проведення всенародного опитування в день голосування не передбачене Виборчим кодексом України.