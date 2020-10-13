З чим Україна йде на Європейський тиждень регіонів та міст

З 5 по 22 жовтня 2020 року відбудеться щорічна головна подія з питань регіональної політики у Європі. Україна вперше братиме участь у Європейському тижні регіонів та міст консолідованою командою галузевих асоціацій та офісів.

Європейський тиждень регіонів та міст (#EuroRegionsWeek) – це експертна платформа комунікацій та обміну ідеями, що об’єднує регіони та міста Європи, включно з їх політичними представниками, чиновниками, експертами та науковцями. Організатори заходу: Європейський комітет регіонів (CoR ) спільно з генеральною дирекцією Європейської комісії з питань регіональної та міської політики (DG REGIO).

Цього року це лише 500 партнерів, які мають провести свої заходи (виставки, воркшопи та ін.), що становлять спільний інтерес, в основному пов’язані із реалізацією стратегічних програм та проєктів європейських структурних та інвестиційних фондів та інших програм ЄС на період 2021-2027 років з перспективою до 2050 року.

Ключовими учасниками стануть: спікери Європейського тижня регіонів та міст – європейські парламентарі, локальні уряди, мерії міст, голови галузевих комісій Європарламенту, бізнес-асоціацій та NGO, голови інвестиційних фондів ЄС, фінансові установи та ін.

Цього року головною темою стане імплементація Green Deal (Зеленої угоди) у стратегії розвитку регіонів та міст через впровадження проєктів транскордонної співпраці та трансформації економіки та життєдіяльності за принципом 3D – децентралізація, діджиталізація та декарбонізація.

Команда від України представлена некомерційними організаціями, які активно працюють у напрямі сталого розвитку та «зеленого курсу»: Східно-Європейська Асоціація розвитку водневої економіки, Асоціація інвесторів та роботодавців України, Українська кооперативна федерація, Офіс Амбасадора відновлюваних джерел енергії у світі Руслани Лижичко, KNESS.

Наші учасники презентують українські інноваційні проєкти, продемонструють їх можливості для транскордонної співпраці, інвестування, наукового супроводу та реалізації громадських ініціатив.

Українські заходи відбудуться онлайн:

· 19-22 жовтня – віртуальна виставка (12 проєктів у галузі водневої економіки, інфраструктури та транспорту, полімерних матеріалів, базальту, розвитку «зеленого» агробізнесу, порятунку та збереження Карпат)

· 21 жовтня – спеціальна подія SUSTAINABLE UKRAINE за участю українських та європейських парламентарів, лідерів українських галузевих асоціацій, експертів ЄС

Довідка:

Участь української команди організовується та координується платформою Sustainable Ukraine. Ця платформа об'єднує українські асоціації, компанії та громадян для участі в European Week of Regions and Cities (#EuroRegionsWeek)

Організатори участі впевнені, що за результатами події вдасться досягнути певних стратегічних цілей, головна з яких – підкреслити спільне бачення Україною та ЄС шляхів трансформації у контексті Зеленої угоди, політичної волі до них, ініціатив для співпраці на політичному рівні, між бізнесом та громадськими інституціями.

Українські заходи на Євротижні:

Sustainable Ukraine

Коли: 21/10/2020 09:30 - 10:30 CET

https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/1557

У фокусі уваги заходу опиняться питання впровадження інноваційних проєктів як запоруки сталого розвитку України. У першу чергу будуть представлені проєкти в галузі «зеленої» енергетики, агробізнесу, інфраструктури. Важливим аспектом розмови буде вплив таких проєктів на стратегію розвитку регіонів України. Також будуть розглянуті питання відкриття нових можливостей для розвитку транскордонної співпраці між Україною та ЄС, інвестицій в інноваційні проєкти в Україні.

Greening EU-Ukraine integration

Коли: 21/10/2020 14:30 - 16:00 CET

Реєстрація: website: www.hydrogenbridge.org, www.sustainable-ukraine.eu

Подія присвячена ключовим аспектам законодавчого стимулювання інвестиційного клімату «зелених» проєктів в Україні. Будуть розглянуті пріоритетні напрямки співпраці між Україною та ЄС у транскордонних проєктах, спрямованих на розвиток «зеленої економіки», «зеленого» фермерства, освіти, збереження природного різноманіття європейських регіонів. Важливим аспектом розмови стане енергетична галузь, воднева економіка, яка буде розглядатися як каталізатор забезпечення процесів сталого розвитку в країні.

Special event: “Green Deal: synergy of civil society”

Коли: 20/10/2020 09:30 - 11:00 CET

Реєстрація: website: www.hydrogenbridge.org, www.sustainable-ukraine.eu

У фокусі уваги події опиняться питання формування синергії бізнесу, неурядових організацій та локальної влади щодо імплементації Зеленої угоди у стратегію розвитку міст та регіонів України. Учасники визначать шляхи стимулювання та підтримки в різних регіонах проєктів інноваційної економіки, «зеленої» енергетики, трансформування ЖКХ. Окрема увага приділятиметься питанням кластеризації у різних сферах, використання локальних і національних ресурсів для «озеленення» економіки та бізнесу.

Платформа проєкту SUSTAINABLE UKRAINE:

- sustainable-ukraine.eu

- facebook.com/sustainableua

- e-mail:hello@sustainable-ukraine.eu

#EuroRegionsWeek #SUSTAINABLE UKRAINE