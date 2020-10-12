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Кучеренко пропонує представникам гаражних кооперативів меморандум для захисту від забудовників

Місця в кооперативах мають 400 тисяч киян.

Кучеренко пропонує представникам гаражних кооперативів меморандум для захисту від забудовників
Фото: ba.org.ua

Політична партія “Батьківщина” пропонує підписувати з представниками гаражних кооперативів в Києві меморандум задля захисту їхніх прав. Про це заявив кандидат в мери Києва від “Батьківщини” Олексій Кучеренко під час зустрічі з виборцями, передає пресслужба.

За словами Кучеренка, в Києві нараховується 1100 кооперативів, 400 тис. киян мають в них місця. Меморандум потрібен, вважає кандидат в мери, щоб, "забудовники, які поклали око на ці земельні ділянки, їх не вигнали".

“Місто має розвиватись, якщо ми дійсно хочемо осучаснювати ці парковки, робити їх багатоповерховими, то в першу чергу потрібно подбати, щоб люди не втратили свого майна, своїх капіталів, своїх місць, щоб їхні інтереси були захищені”, – підкреслив політик.

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