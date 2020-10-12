Зеленський заявив, що Венедіктова піде з посади, якщо до кінця року "не покаже свого результату"

За словами президента, саме через це було звільнено Рябошапку.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що генпрокурор Руслан Рябошапка був звільнений через відсутність кроків у притягненні до відповідальності корупціонерів.

Про це український президент повідомив у інтерв'ю BBC.

"Я просто одразу сказав: хлопці, ми з вами ідемо змінювати країну, ми з вами рівні. Будь ласка, ви ніколи не були генеральним прокурором, я ніколи не був президентом. Але ви професіонал - ідіть. Але якщо через пів року ви не покажете результат, навіть якщо ви мої друзі, приятелі, міністри", – заявив Зеленський.

На зауваження журналіста Стівена Сакура про те, що Рябошапка тільки-но взявся до роботи, а вже був звільнений, Зеленський відповів: "Немає часу".

Сакур зауважив, що Зеленський говорив про те, що необхідний час для встановлення миру в Україні та викорінення корупції, проте людині, яка очолювала "антикорупційну хресну ходу", дали лише шість місяців. "Чи це тому, що він хотів кинути виклик так званим великим шишкам, а ви не хочете, щоб олігархів притягали до відповідальності?" – запитав журналіст.

"Вони ніколи нікого не посадили. Вони могли не пересаджати всіх корупціонерів, які є, я розумію, пів року - дуже замало, але повинні бути кроки, бо ми повинні відповідати перед суспільством, ми пообіцяли, що будуть посадки. І якщо зараз діючий генпрокурор (Ірина Венедіктова. – Ред.), якщо вона до кінця року не покаже свого результату, їй я надам таку саму відповідь".

Нагадаємо, що Руслан Рябошапка був призначений генпрокурором у червні 2019 року.

Верховна Рада на позачерговому вечірньому засіданні 5 березня проголосувала за висловлення недовіри генпрокуророві Руслану Рябошапці. "За" проголосували 263 нардепи.

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що "останньою краплею" для звільнення Рябошапки стало непідписання підозри щодо пана Порошенка. Сам Рябошапка заявив, що від нього ніхто не вимагав підписувати підозру у скоєнні злочинів п'ятим президентом України.

Ексгенпрокурор Руслан Рябошапка вважає, що чинний генеральний прокурор Ірина Венедіктова сприяла його звільненню.

У травні стало відомо, що проти Рябошапки відкрили кримінальне провадження за ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) і ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або отримання неправомірної винагороди службовою особою) Кримінального кодексу.