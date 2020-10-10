Тести на COVID-19 у приватних лабораторіях робитимуть безкоштовно, - Степанов
Тести на COVID-19 у приватних лабораторіях робитимуть безкоштовно, - Степанов
​Стала відома причина смерті трьох військових на Житомирщині
​Стала відома причина смерті трьох військових на Житомирщині
У Бейруті пролунав новий потужний вибух
У Бейруті пролунав новий потужний вибух
Мрія про компенсації. Українські медики не можуть довести, що заразилися коронавірусом на роботі
Мрія про компенсації. Українські медики не можуть довести, що заразилися коронавірусом на роботі
Нагірний Карабах: Алієв заявив про знищення азербайджанською армією лінії розмежування
Нагірний Карабах: Алієв заявив про знищення азербайджанською армією лінії розмежування
У парламенті Данії 40 хвилин виступала невідома людина, вдаючи із себе Тихановську
У парламенті Данії 40 хвилин виступала невідома людина, вдаючи із себе Тихановську
Кличко звернувся до уряду через переповнення медзакладів для госпіталізованих з коронавірусом
Кличко звернувся до уряду через переповнення медзакладів для госпіталізованих з коронавірусом
МОЗ готує посилення карантину через ситуацію з COVID-19
МОЗ готує посилення карантину через ситуацію з COVID-19
Школяр зі США зібрав термоядерний реактор у домашніх умовах
Школяр зі США зібрав термоядерний реактор у домашніх умовах
ГоловнаПолітика

ЦВК визнала "кіборга" Шараскіна нардепом замість Вакарчука

Аліна Свідерська, яка була під №19 у списку, не надала документи для реєстрації, і ЦВК надала мандат Шараськіну.

ЦВК визнала "кіборга" Шараскіна нардепом замість Вакарчука
Андрій Шараскін
Фото: Партія "Голос"

Центральна виборча комісія визнала Андрія Шараскіна народним депутатом від партії "Голос" замість засновника політичної сили Святослава Вакарчука.

Це рішення ЦВК ухвалила на черговому засіданні 10 жовтня, передає "Радіо Свобода".

За даними комісії, юристка Аліна Свідерська, яка була під №19 у партійному списку, не надала документи, потрібні для реєстрації її народною депутаткою. Відтак ЦВК надала мандат Шараськіну.

"Шараскін Андрій Андрійович, народився 20 вересня 1977 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник приватного підприємства «Театральна компанія Андрія Шараскіна», член Політичної Партії «Голос», проживає в місті Тернополі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під №20", - йдеться в довідці Центрвиборчкому.

Шараскін був учасником бойових дій на Донбасі з 2014 по 2016 рік. Зокрема брав участь у обороні Донецького аеропорту. 8 жовтня партія "Голос" повідомила, що він посяде місце Вакарчука у Раді.

Нагадаємо, 26 червня партія "Голос" провела позачерговий з'їзд, на якому було прийнято рішення припинити депутатські повноваження Вакарчука. Сам він оголосив про рішення піти з Верховної Ради ще 11 червня, але парламент відмовився підтримати його заяву (хоча того самого дня депутати проголосували за складання мандата депутаткою Ольгою Бєльковою).

Тоді Вакарчук вийшов із фракції, давши "Голосу" право самостійно забрати в нього мандат.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також