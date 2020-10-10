ЦВК визнала "кіборга" Шараскіна нардепом замість Вакарчука

Аліна Свідерська, яка була під №19 у списку, не надала документи для реєстрації, і ЦВК надала мандат Шараськіну.

Центральна виборча комісія визнала Андрія Шараскіна народним депутатом від партії "Голос" замість засновника політичної сили Святослава Вакарчука.

Це рішення ЦВК ухвалила на черговому засіданні 10 жовтня, передає "Радіо Свобода".

За даними комісії, юристка Аліна Свідерська, яка була під №19 у партійному списку, не надала документи, потрібні для реєстрації її народною депутаткою. Відтак ЦВК надала мандат Шараськіну.

"Шараскін Андрій Андрійович, народився 20 вересня 1977 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник приватного підприємства «Театральна компанія Андрія Шараскіна», член Політичної Партії «Голос», проживає в місті Тернополі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під №20", - йдеться в довідці Центрвиборчкому.

Шараскін був учасником бойових дій на Донбасі з 2014 по 2016 рік. Зокрема брав участь у обороні Донецького аеропорту. 8 жовтня партія "Голос" повідомила, що він посяде місце Вакарчука у Раді.

Нагадаємо, 26 червня партія "Голос" провела позачерговий з'їзд, на якому було прийнято рішення припинити депутатські повноваження Вакарчука. Сам він оголосив про рішення піти з Верховної Ради ще 11 червня, але парламент відмовився підтримати його заяву (хоча того самого дня депутати проголосували за складання мандата депутаткою Ольгою Бєльковою).

Тоді Вакарчук вийшов із фракції, давши "Голосу" право самостійно забрати в нього мандат.