У Києві співробітники Служби безпеки України затримали шахраїв, які за гроші пропонували фейкове працевлаштування помічниками народних депутатів від "Слуги народу".

Про це інформує пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники, посилаючись на нібито зв'язки у політсилі та Верховній Раді, намагалися продати "посади" та шукали клієнтів. Вартість такого кар'єрного зростання становила 18 тисяч доларів США за місце. Відразу після внесення оплати замовникам обіцяли провести стажування та видати службове посвідчення.

"Затримали зловмисників у середмісті столиці відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання 3 тисяч доларів США - частини суми від одного з клієнтів", - повідомили в СБУ.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Наразі учасникам оборудки готується повідомлення про підозру.

Тривають слідчі дії. Перевіряються інші можливі факти пропозицій фейкового працевлаштування.

Раніше "Схеми" розповіли про кумівство у команді Зеленського. За даними журналістів, щонайменше 15 депутатів із монофракції "Слуга народу" набрали собі в помічники батьків, братів, дружин, чоловіків.