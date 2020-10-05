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Балух опритомнів і намагається говорити, - Геращенко

Колишній політв’язень від 8 вересня перебуває в лікарні.

Балух опритомнів і намагається говорити, - Геращенко
Фото: Lb.ua

Колишній політв’язень Володимир Балух, якого сильно побили 8 вересня в Києві, опритомнів і намагається говорити, але все ще залишається дуже слабким.

Про це повідомила народний депутат Ірина Геращенко.

"Нарешті хороші новини від лікуючих лікарів В. Балуха: пацієнт у свідомості, виконує елементарні інструкції, намагається щось говорити, але ще дуже слабкий. Дуже прикро, що Володя зараз у лікарні, а не у виборчій кампанії, він мав бути нашим фронтменом до Київської облради", - написала Геращенко у фейсбуці.

Колишнього політв'язня знайшли побитим уранці 8 вересня у столичному Гідропарку. У нього були зламані рука та ключиця. Впродовж 12 днів його стан оцінювали як стабільно важкий.

18 вересня поліція затримала чоловіка, який здійснив напад. З’ясувалося, що він прийшов у гості до знайомого, який працює охоронцем у ресторані, де Балух святкував річницю звільнення з полону.

19 вересня 32-річного мешканця Київської області, якого підозрюють у жорстокому побитті Балуха, арештували на два місяці.

Раніше стало відомо, що "Європейська Солідарність" запропонувала Балуху балотуватися від політсили на місцевих виборах.

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