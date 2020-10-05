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​У Харкові, попри карантин, провели масовий концерт до Дня вчителя, поліція відкрила провадження

Захід відвідали близько 2 тисяч осіб.

​У Харкові, попри карантин, провели масовий концерт до Дня вчителя, поліція відкрила провадження
Фото: 057.ua

Поліція відкрила кримінальне провадження у зв'язку з порушенням карантинних обмежень під час концерту до Дня вчителя за участю співачки Олі Полякової, який пройшов 3 жовтня у Харкові.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Харківської області.

"Правоохоронці виявили інформацію про те, що 3 жовтня відбудеться концерт за участю відомої української співачки. Поліцейські того ж дня зареєстрували інформацію у Єдиному обліку заяв і повідомлень. Також був написаний лист до районної адміністрації з проханням вказати інформацію про захід, зокрема, про організатора та приблизну кількість учасників. В листі було зазначено попередження про відповідальність згідно з чинним законодавством у разі порушення дозволеної кількості учасників та їх розміщення.., оскільки Харків з 28 вересня віднесений до помаранчевої зони рівня епідемічної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Однак, попри карантин, на стадіоні відбувся концерт до Дня вчителя, який відвідали близько 2 тис. осіб.

Відкрито провадження за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу.

Фото: 057.ua

У Міністерстві охорони здоров'я прокоментували захід і нагадали, що кількість інфікованих COVID-19 у регіоні збільшується.

"Харків, який зараз постійно перебуває в антирейтингу... Дуже важливо ж було для місцевої влади провести цей концерт? Зібрати тисячі людей, щоб потім подивитися, яка кількість хворих буде вже через тиждень, збільшиться вона чи ні... Це така логіка у місцевої влади?" - запитав міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 5 жовтня.

Він наголосив, що така легковажність може призвести до того, що "банально закінчаться ліжка і медпрацівники".

"Наша медична система має певну межу, як би ми не збільшували кількість ліжок... Такі легковажні дії, таке ставлення до здоров'я громадян, воно може привести до того, що в нас банально закінчаться ліжка і медпрацівники", - сказав Степанов.

Нагадаємо, за минулу добу позитивний тест на COVID-19 в Україні отримали 3 774 особи. Найбільше нових випадків захворювання виявили на Харківщині.

На початку вересня мер Харкова Геннадій Кернес захворів на коронавірус, у зв’язку з ускладненням здоров'я він виїхав на лікування в Німеччину. На початку жовтня стало відомо, що Кернес отримав негативний тест на ковід.

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