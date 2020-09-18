Кернес витратив на лікування та переліт до Німеччини майже 6 млн

Міський голова Геннадій Кернес, якого ввечері 16 вересня доставили у берлінську клініку "Шаріте", витратив на лікування та переліт до Німеччини майже 6 мільйонів гривень.

Про це свідчать дані в Єдиному державному реєстрі декларацій.

18 вересня Кернес повідомив про суттєві зміни у своєму майновому стані. У графі "Видатки" зазначено, що на медичні послуги він витратив 4 млн 124 тис. 665 гривень, спеціалізовані авіаційні транспортні послуги - 1 млн 748 тис. 137 гривень.

Датою здійснення видатку в обох випадках вказано 16 вересня 2020 року.

Нагадаємо, пізно ввечері 16 вересня стало відомо, що Кернеса, в якого нещодавно підтвердився коронавірус, відправляють на лікування в Німеччину. За словами джерел LB.ua, 15 вересня в Харкові відбувся консиліум лікарів, які мали визначитися з подальшою стратегією лікування очільника міста. Особливу увагу приділяли найбільш ураженим легеням та серцю.

При чому про транспортування закордон не йшлося, оскільки існували супутні ризики. Однак за кілька годин стан Кернеса різко погіршився, внаслідок чого було прийнято рішення про направлення до Німеччини.

17 вересня друг Кернеса, бізнесмен Павло Фукс повідомив, що мер Харкова перебуває в палаті інтенсивної терапії. Він у свідомості, "тиск, як у космонавта".

Раніше повідомлялося, що Кернес з 10 вересня перебуває на лікарняному. Повноваження міського голови виконує секретар Харківської міськради Олександр Новак. 15 вересня в міськраді офіційно підтвердили, що Кернес захворів на коронавірус.