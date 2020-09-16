Геннадія Кернеса відправляють на лікування в Німеччину

У ці хвилини його саджають на спеціальний медичний борт.

Мера Харкова Геннадія Кернеса, в якого нещодавно підтвердився коронавірус, відправляють на лікування в Німеччину.

У ці хвилини його саджають на спеціальний медичний борт. Про це LB.ua стало відомо від обізнаних з ситуацією джерел.

Кернес захворів на ковід на початку вересня. Точні обставини зараження невідомі. Ймовірно, після масштабного святкування Дня міста 23 серпня.

Хворобу ретельно приховували, поки не дійшло до госпіталізації в 17-ту міську лікарню.

Два дні тому в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Кернес впав в кому. LB.ua вдалося з'ясувати, шо ситуація дійсно дуже важка, але коми - як і загрозу життю - на той момент не було.

"Ковід - просто детонатор. Після замаху у Геннадія почалися проблеми зі здоров'ям. Купа різних "хронік". І ось зараз все загострилося", - пояснювали джерела.

14 вересня пресслужба міськради підтвердила, що Геннадій Кернес з 10 вересня перебуває на лікарняному. Директор Департаменту інформації та зв'язків з громадськістю міськради Юрій Сидоренко спочатку не називав діагноз мера, посилаючись на лікарську таємницю.

За словами джерел LB.ua, також вчора в Харкові відбувся консиліум лікарів, які мали визначитися з подальшою стратегією лікування очільника міста. Особливу увагу приділяли найбільш ураженим легеням та сердцю. При чому про транспортування закордон не йшлося (це питання обговорювалося також раніше), оскільки існували супутні ризики.

Однак за декілька годин стан Кернеса різко погіршився, внаслідок чого було прийнято рішення про направлення до Німеччини.

В місті циркулювали чутки про інсульт мера, однак офіційно вони наразі не підтверджені.

За словами співрозмовників LB.ua, мови про наступника Кернеса поки немає.

Висування кандидатів у мери має відбутися до 24 вересня. Конференція блоку "Успішний Харків" Геннадія Кернеса запланована на наступний тиждень. Відповідно до виборчого законодавства, кандидат зобов'язаний особисто подавати документи у місцеву виборчу комісію, якщо він самовисуванець. Якщо балотується від політсили, можна через довірену особу - саме за цим сценарієм збиралася діяти команда нинішнього очільника міста.

Як повідомляє "Суспільне" з посиланням на власні джерела, Кернеса доправлять до Німеччини літаком Bombardier Challenger 604 з бортовим номером D-AFAD. Цим літаком раніше евакуювали в Німеччину російського опозиціонера Олексія Навального. Борт належить компанії FAI Aviation Group, яка займається медичними перевезеннями.

За даними "Інтерфакс-Україна", літак з Кернесом на борту близько 21:50 вилетів з аеропорту Харкова. Наразі повітряне судно прямує до Берліна.

Перед відльотом біля терміналу аеропорту були помічені машини "швидкої допомоги" і автомобілі з номерами 0202, які використовує охорона і оточення Кернеса.

Фото: suspilne.media

Фото: suspilne.media

Нагадаємо, що Харківський міський голова Геннадій Кернес з 10 вересня перебуває на лікарняному. Повноваження міського голови виконує секретар Харківської міськради Олександр Новак. 15 вересня в міськраді офіційно підтвердили, що Кернес захворів на коронавірус.