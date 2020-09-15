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Зеленський заявив про готовність України виробляти вакцину від коронавірусу

"Ми готові до масового виробництва вакцини, коли її буде створено".

Зеленський заявив про готовність України виробляти вакцину від коронавірусу
Володимир Зеленський
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні є декілька підприємств, які готові виготовляти вакцину від COVID-19  після її створення.

Про це повідомляє пресслужба голови держави.

“Ми готові до масового виробництва вакцини, коли її буде створено. Ми весь час пропонуємо для цього наші потужності. В Україні з цією пропозицією виступили два приватні підприємства. Дуже сподіваємося, що вакцина буде вже у 2021 році”, – сказав Зеленський під час переговорів з Федеральним президентом Австрії Александром Ван дер Белленом.

Нагадаємо що заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко вважає, що вакцина проти COVID-19 для масового використання з'явиться в Україні не раніше ніж в березні наступного року.

Голова МОЗ України Максим Степанов наголошує, що поставлену в Україну в рамках міжнародної ініціативи COVAX вакцину від коронавірусу отримають лише 20% населення нашої держави.

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