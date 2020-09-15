Зеленський заявив про готовність України виробляти вакцину від коронавірусу

"Ми готові до масового виробництва вакцини, коли її буде створено".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні є декілька підприємств, які готові виготовляти вакцину від COVID-19 після її створення.

Про це повідомляє пресслужба голови держави.

“Ми готові до масового виробництва вакцини, коли її буде створено. Ми весь час пропонуємо для цього наші потужності. В Україні з цією пропозицією виступили два приватні підприємства. Дуже сподіваємося, що вакцина буде вже у 2021 році”, – сказав Зеленський під час переговорів з Федеральним президентом Австрії Александром Ван дер Белленом.

Нагадаємо що заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко вважає, що вакцина проти COVID-19 для масового використання з'явиться в Україні не раніше ніж в березні наступного року.

Голова МОЗ України Максим Степанов наголошує, що поставлену в Україну в рамках міжнародної ініціативи COVAX вакцину від коронавірусу отримають лише 20% населення нашої держави.