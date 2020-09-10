В МОЗ розповіли, скільки українців отримають "гуманітарну" вакцину від COVID-19

Поставлену в Україну в рамках міжнародної ініціативи COVAX вакцину від коронавірусу зможуть отримати лише 20% населення нашої держави.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я з посиланням на голову МОЗ України Максима Степанова.

"Україна вдячна ЄС та Німеччині за безпосередній фінансовий вклад та політичну підтримку міжнародної ініціативи COVAX, завдяки чому Україна зможе отримати дози вакцини для 20% населення. Проте у цьому випадку у нас залишиться понад 30 млн людей, що потребуватимуть вакцини з інших джерел", - сказав Степанов під час телефонної розмови з Міністром охорони здоров’я Німеччини Єнсом Шпаном.

За словами українського міністра, Україна також шукатиме джерела поставок вакцини для проведення щеплення усім групам ризику.

Єнс Шпан зазначив, що Німеччина готова повернутися до розмови про доступ України до вакцини, щойно буде зрозуміло, які вакцини пройдуть клінічні дослідження.

Нагадаємо, у США 27 липня розпочалося найбільше на сьогодні випробування вакцини від коронавірусу. Участь у ньому беруть 30 тисяч добровольців.

Декілька інших вакцин, розроблених у Китаї та британським Оксфордським університетом цього місяця, перебувають на фінальному тестуванні у Бразилії та інших країнах, які сильно постраждали від пандемії.