Згідно з новим зонування, Київ потрапив у "помаранчеву" зону карантину.

Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчинов.

"З 00:00 14 вересня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування. Місто Київ потрапило до помаранчевої зони!", - написав він.

У "помаранчевій зоні" адаптивного карантину забороняється проведення масових заходів за участю більш ніж 100 осіб і більше одного обличчя на 20 кв. метрів. Також заборонена діяльність хостелів і готелей, діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, дитячих таборів, а також обмежена робота розважальних закладів.

Нагадаємо, у столиці останніми днями продовжує збільшуватися кількість хворих на коронавірус. Так за минулу добу COVID-19 виявили у 298 мешканців столиці.

Новий поділ за карантинними обмеженнями діє з 1 серпня.

Зелена зона передбачає перебування в громадських будівлях у масках або респіраторах; проведення масових заходів за умови не більше 1 людини на 5 квадратних метрів; роботу кінотеатрів із заповненістю на 50%, перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць.

Для жовтої зони (+ обмеження зеленої) забороняється відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, які надають послуги кризово.

У помаранчевій зоні (+ обмеження жовтої) забороняється діяльність засобів розміщення (хостели, туристичні бази і т.д.), крім готелів; діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час; планові госпіталізації в лікарнях; спортзали, фітнес-центри, заклади культури; прийом нових змін у дитячі табори; обмеження для масових заходів: 1 людина на 20 квадратних метрів і не більш ніж 100 осіб.

У червоній зоні забороняється робота громадського транспорту, відвідування закладів освіти, діяльність закладів громадського харчування, ТРЦ, бізнес-центрів, магазинів.