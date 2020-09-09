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У Британії заборонили збиратися більше ніж по шість людей

За перше порушення будуть штрафувати на 100 фунтів. 

У Британії заборонили збиратися більше ніж по шість людей
Фото: EPA/UPG

У Великій Британії з наступного понеділка забороняють збиратися у групи більш ніж по шість людей. Таке рішення ухвалено на фоні різкого зростання числа заражень COVID-19.

В уряді заявили, що заборона поширюється як на зібрання на вулиці, так і в приміщеннях. Про це пише BBC.

Однак усе ще можна збиратися групами понад шість осіб у школах, на роботі, на весіллях, на похоронах і спортивних змаганнях. За недотримання вказівок будуть штрафувати на 100 фунтів стерлінгів (близько 3600 грн), а за кожне наступне таке порушення сума буде збільшуватися удвічі. Проте максимальний штраф може скласти тільки до 3200 фунтів.

Зараз у Британії фактично можна збиратися у групи до 30 осіб. 

Міністр охорони здоров'я Метт Хенкок зазначив, що з 14 вересня поліція буде пильно стежити за дотриманням нових правил. 

Нагадаємо, що зараз у Британії зафіксовано 354 932 випадки захворювання на коронавірус, при цьому одужали, за офіційними даними, тільки 1827 осіб. Останніми днями в Британії фіксували близько 3000 нових захворілих щодоби. Місяць тому фіксували по 2500 осіб щодня. 

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