Фото: kiev.klichko

Мер Києва Віталій Кличко відвідав опорну для лікування пацієнтів з коронавірусом міську лікарню №4.

Відео з лікарні Кличко опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"Вірус не відступає. І кількість виявлених випадків коронавірусу в столиці, на жаль, зростає. Збільшується і кількість хворих, які потребують госпіталізації, - зазначив мер. - Учора ввечері побував з перевіркою в міській лікарні №4, що є однією з опорних для лікування пацієнтів із COVID-19. Я вже раніше відвідував цей медзаклад. Із головного, що сьогодні відзначають лікарі: останнім часом у багатьох інфікованих - більш важкий перебіг хвороби. І переважна більшість пацієнтів - у віці від 30 до 60 років", - повідомив Кличко.

Фото: kiev.klichko

Він зазначив, що лікарня №4 заповнена майже на 80 відсотків. Вона має власну лабораторію для тестування та дослідження зразків біоматеріалу на ПЛР та ІФА. Необхідними засобами захисту та медикаментами заклад забезпечений.

"Загалом у лікарнях столиці із 1600 ліжок, підготовлених для прийому хворих на коронавірус у 16 медзакладах, заповнені 52% місць. У разі необхідності місто може перепрофілювати відділення і в інших медзакладах, збільшивши кількість ліжок для лікування пацієнтів з COVID-19. Але давайте не доводити до найгіршого сценарію! Послухайте, що говорять ті, хто захворів! Бережіть себе!" - наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, що за добу 8 вересня найбільша кількість підтверджених випадків зараження COVID-19 по країні зафіксована в Києві. Загальна кількість захворілих у столиці склала 15 821.