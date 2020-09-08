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В Україні за добу померло найбільше пацієнтів з коронавірусом від початку епідемії

За добу ковід підтвердили у 2 411 осіб, 940 пацієнтів одужали.

В Україні за добу померло найбільше пацієнтів з коронавірусом від початку епідемії
Фото: EPA/UPG

В Україні впродовж 7 вересня померли 57 пацієнтів із коронавірусом. Це найвищий добовий показник смертності від початку епідемії.

За добу ковід підтвердили у 2 411 осіб, 940 пацієнтів одужали.

Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.

Від початку пандемії в Україні виявлено 140 479 випадків коронавірусної інфекції, з них 2 934 летальні.

Станом на ранок 8 вересня 73 999 осіб хворіють, 63 546 одужали.

Найвищий добовий приріст захворюваності зафіксовано в Києві (235 випадків), Харківській (230), Одеській (196), Львівській (192) і Тернопільській (190) областях.

Найбільше летальних випадків, пов’язаних із COVID-19 - в Одеській області. Протягом минулої доби там померли 11 хворих із коронавірусом. У Харківській області зафіксовано 6 смертей від ускладнень COVID-19, 5 - у Львівській, по чотири летальні випадки - у Києві та на Хмельниччині.

Статистика у регіонах:

  • Вінницька обл. - 4 450 (+44)
  • Волинська обл. - 5 943 (+60)
  • Дніпропетровська обл. - 2 843 (+76)
  • Донецька обл. - 1 675 (+45)
  • Житомирська обл. - 3 812 (+66)
  • Закарпатська обл. - 8 180 (+89)
  • Запорізька обл. - 1 981 (+50)
  • Івано-Франківська обл. - 10 508 (+160)
  • Кіровоградська обл. - 867 (+9)
  • м. Київ - 15 511 (+235)
  • Київська обл. - 6 370 (+92)
  • Львівська обл. - 16 073 (+192)
  • Луганська обл. - 448 (+14)
  • Миколаївська обл. - 1 690 (+25)
  • Одеська обл. - 8721 (+196)
  • Полтавська обл. - 997 (+24)
  • Рівненська обл. - 9 860 (+98)
  • Сумська обл. - 2 070 (+107)
  • Тернопільська обл. - 7 580 (+190)
  • Харківська обл. - 11 202 (+230)
  • Херсонська обл. - 518 (+18)
  • Хмельницька обл. - 3 253 (+58)
  • Чернівецька обл. - 11431 (+159)
  • Черкаська обл. - 2 046 (+96)
  • Чернігівська обл. - 2 450 (+78).

Нагадаємо, у вересні в Україні вже тричі фіксували рекордну кількість нових випадків. 1 вересня зареєстрували 2495 інфікованих, 3 вересня - 2723, 4 вересня - 2836. 

Раніше в уряді заявили, що не розглядатимуть упровадження жорстких обмежувальних заходів, попри зростання захворюваності на covid-19.

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