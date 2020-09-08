В Україні за добу померло найбільше пацієнтів з коронавірусом від початку епідемії

В Україні впродовж 7 вересня померли 57 пацієнтів із коронавірусом. Це найвищий добовий показник смертності від початку епідемії.
За добу ковід підтвердили у 2 411 осіб, 940 пацієнтів одужали.
Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.
Від початку пандемії в Україні виявлено 140 479 випадків коронавірусної інфекції, з них 2 934 летальні.
Станом на ранок 8 вересня 73 999 осіб хворіють, 63 546 одужали.
Найвищий добовий приріст захворюваності зафіксовано в Києві (235 випадків), Харківській (230), Одеській (196), Львівській (192) і Тернопільській (190) областях.
Найбільше летальних випадків, пов’язаних із COVID-19 - в Одеській області. Протягом минулої доби там померли 11 хворих із коронавірусом. У Харківській області зафіксовано 6 смертей від ускладнень COVID-19, 5 - у Львівській, по чотири летальні випадки - у Києві та на Хмельниччині.
Статистика у регіонах:
- Вінницька обл. - 4 450 (+44)
- Волинська обл. - 5 943 (+60)
- Дніпропетровська обл. - 2 843 (+76)
- Донецька обл. - 1 675 (+45)
- Житомирська обл. - 3 812 (+66)
- Закарпатська обл. - 8 180 (+89)
- Запорізька обл. - 1 981 (+50)
- Івано-Франківська обл. - 10 508 (+160)
- Кіровоградська обл. - 867 (+9)
- м. Київ - 15 511 (+235)
- Київська обл. - 6 370 (+92)
- Львівська обл. - 16 073 (+192)
- Луганська обл. - 448 (+14)
- Миколаївська обл. - 1 690 (+25)
- Одеська обл. - 8721 (+196)
- Полтавська обл. - 997 (+24)
- Рівненська обл. - 9 860 (+98)
- Сумська обл. - 2 070 (+107)
- Тернопільська обл. - 7 580 (+190)
- Харківська обл. - 11 202 (+230)
- Херсонська обл. - 518 (+18)
- Хмельницька обл. - 3 253 (+58)
- Чернівецька обл. - 11431 (+159)
- Черкаська обл. - 2 046 (+96)
- Чернігівська обл. - 2 450 (+78).
Нагадаємо, у вересні в Україні вже тричі фіксували рекордну кількість нових випадків. 1 вересня зареєстрували 2495 інфікованих, 3 вересня - 2723, 4 вересня - 2836.
Раніше в уряді заявили, що не розглядатимуть упровадження жорстких обмежувальних заходів, попри зростання захворюваності на covid-19.