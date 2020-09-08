В Україні за добу померло найбільше пацієнтів з коронавірусом від початку епідемії

За добу ковід підтвердили у 2 411 осіб, 940 пацієнтів одужали.

В Україні впродовж 7 вересня померли 57 пацієнтів із коронавірусом. Це найвищий добовий показник смертності від початку епідемії.

За добу ковід підтвердили у 2 411 осіб, 940 пацієнтів одужали.

Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.

Від початку пандемії в Україні виявлено 140 479 випадків коронавірусної інфекції, з них 2 934 летальні.

Станом на ранок 8 вересня 73 999 осіб хворіють, 63 546 одужали.

Найвищий добовий приріст захворюваності зафіксовано в Києві (235 випадків), Харківській (230), Одеській (196), Львівській (192) і Тернопільській (190) областях.

Найбільше летальних випадків, пов’язаних із COVID-19 - в Одеській області. Протягом минулої доби там померли 11 хворих із коронавірусом. У Харківській області зафіксовано 6 смертей від ускладнень COVID-19, 5 - у Львівській, по чотири летальні випадки - у Києві та на Хмельниччині.

Статистика у регіонах:

Вінницька обл. - 4 450 (+44)

Волинська обл. - 5 943 (+60)

Дніпропетровська обл. - 2 843 (+76)

Донецька обл. - 1 675 (+45)

Житомирська обл. - 3 812 (+66)

Закарпатська обл. - 8 180 (+89)

Запорізька обл. - 1 981 (+50)

Івано-Франківська обл. - 10 508 (+160)

Кіровоградська обл. - 867 (+9)

м. Київ - 15 511 (+235)

Київська обл. - 6 370 (+92)

Львівська обл. - 16 073 (+192)

Луганська обл. - 448 (+14)

Миколаївська обл. - 1 690 (+25)

Одеська обл. - 8721 (+196)

Полтавська обл. - 997 (+24)

Рівненська обл. - 9 860 (+98)

Сумська обл. - 2 070 (+107)

Тернопільська обл. - 7 580 (+190)

Харківська обл. - 11 202 (+230)

Херсонська обл. - 518 (+18)

Хмельницька обл. - 3 253 (+58)

Чернівецька обл. - 11431 (+159)

Черкаська обл. - 2 046 (+96)

Чернігівська обл. - 2 450 (+78).

Нагадаємо, у вересні в Україні вже тричі фіксували рекордну кількість нових випадків. 1 вересня зареєстрували 2495 інфікованих, 3 вересня - 2723, 4 вересня - 2836.

Раніше в уряді заявили, що не розглядатимуть упровадження жорстких обмежувальних заходів, попри зростання захворюваності на covid-19.